Facebook推出免費雲遊戲串流服務　率先開放美國用戶

▲ Facebook（FB）最近在平台推出雲遊戲串流服務，用戶可以免費在程式內進行綫上遊戲。

近年雲遊戲市場發展迅速，各大科企包括Nvidia、Google、微軟（Microsoft）和亞馬遜紛紛加入競爭行列。Facebook（FB）亦不甘示弱，最近在平台推出雲遊戲串流服務，用戶可以免費在程式內進行綫上遊戲。

FB宣布，即將在網頁版及「Facebook Gaming」平台推出一系列雲遊戲，允許用戶在綫上進行遊戲。FB將在本周推出《狂野飆車9：競速傳奇》（Asphalt 9: Legends）、《Mobile Legends》、《PGA TOUR Golf Shootout》及《WWE SuperCard》等5款遊戲，計劃明年推出更多動作及冒險類遊戲。

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FB強調，「Facebook Gaming」整合在Facebook應用程式中，並不會拆分為單獨的雲遊戲服務。目前雲遊戲串流服務開放至網頁版及Android用戶，暫不支援iOS系統。

Facebook的雲遊戲服務率先在美國加州、德薩斯州等地推出，預計未來數月內服務會擴展至全國，暫時尚未清楚何時在全球推出。

責任編輯：李寶如