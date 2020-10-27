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【智取英文@iM網欄】寫Blog entry 5大最新攻略

名人薈萃 18:44 2020/10/27

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繼過往三期，今期筆者就向大家介紹一下網誌 - Blog entry。「網誌」指的是一種線上日記的個人網站，雖然網誌在眾多實用文格式中可謂自由度最高，難道也可算作最低，不過在寫作的時候仍然有很多需要注意的位置，一不留神，分數被扣減便不值得了。

以下便是五個需要留意的位置：

標題
無論在寫作什麼，都需要讓人知道你的主題是什麼，這個時候一個合適的標題便是您最好的選擇。因此在寫作網誌時最好加上一個適當的標題，如果題目一早給予了標題的話，便須確保你寫作的內容跟標題互相呼應，以避免離題。

日期
因為網誌是一種線上日記，所以擁有高自由度，就如自己平日寫日記一樣，日期是可以加上或不加上的，並沒有硬性規定是格式的一部分。不過若然題目已經給予日期并要求加上，就必須緊記加上日期。

上下款
雖然網誌是一種個人的線上日記，但畢竟在線上發放，所以仍然有預期的觀眾，由此網誌的上下款跟日期一樣，是選擇性質的，可以寫可以不寫，除非題目固定要求寫作，否則可以不浪費筆墨。（可能你的網誌在線上根本沒有人觀看呢）

小標題
有人會話有標題就一定會有小標題，因為小標題的運用令文章段落可以更清晰，更整潔。錯！大錯特錯！網誌寫的是個人故事、個人經歷，不同於一般的文章，更屬於一種個人的抒發，又何來需要小標題的分隔呢？尤其是在寫故事的時候。

語境意識
又到一期一次的語境意識環節，由於網誌的自由度極高而且屬個人寫作的文體，所以寫作時需要採取的是非正式的態度，而非formal，所以在用字上需要多加留意，不要只顧追求使用深奧的生字，需要貼及真實所需。況且在寫作的時候也適宜增加一些與讀者的互動，例如提問題，畢竟這是網誌可供他人線上閱讀。

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作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

Facebook 專頁：Spencer Lam English Team

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撰文 : Spencer Lam 英文補習教師

欄名 : 智取英文

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