【新冠肺炎】研究指全球15%死亡病例　與空氣污染有關

新冠肺炎疫情持續，有德國及塞浦路斯的研究人員，分析了多國有關空氣污染及新冠肺炎的數據，計算空氣污染會否導致患者死亡。研究估算，全球有約15%的死亡個案中是因空氣污染造成，有關研究已刊登在《心血管研究》醫學雜誌上。

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研究結果顯示，新冠肺炎的死亡個案與長期暴露在空氣污染中有關，當中空氣污染問題較嚴重的東亞地區，因空氣污染造成的死亡個案比例為27%，歐洲為19%，北美則為17%。

該研究的共同作者Thomas Munzel指，空氣中的污染物會令人體感染新冠病毒後出現可致命的症狀。若長期暴露在空氣污染中，同時感染了新冠肺炎，將會對患者的心臟和血管產生更嚴重的不良影響。空氣污染物亦會增強肺細胞表面受體ACE-2的活性，而ACE-2已知與人體感染新冠病毒有關，會容易令到患者的病毒量增加。

研究團隊建議，因空氣污染會提升新冠肺炎患者的病亡機率，各國必須減少空氣污染物的排放。

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責任編輯：楊子瑩