【香港出口】港9月出口貨值升9.1%　遠勝市場預期

政府統計處公布，本港9月整體出口貨值按年升9.1%，勝市場預期升0.2%。政府發言人表示，9月商品出口按年顯著回升，主要是受輸往內地的出口明顯加快所帶動。



繼8月份錄得2.3%的按年跌幅後，今年9月份商品整體出口貨值為3,793億元，較去年同月上升9.1%；商品進口貨值為3,920億元，較去年同月上升3.4%。9月份錄得有形貿易逆差127億元，相等於商品進口貨值的3.2%。



今年9月份與去年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升11.2%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是中國內地（內地）（升17.0%）、台灣（升10.4%）、越南（升6.9%）和韓國（升5.2%）。另一方面，輸往印度（跌16.2%）、泰國（跌15.5%）、日本（跌14.4%）和新加坡（跌11.2%）的整體出口貨值則錄得跌幅。



除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是德國（跌2.5%）和英國（跌0.9%）。另一方面，輸往美國（升5.7%）的整體出口貨值則錄得升幅。



政府發言人表示，輸往美國的出口在9月回復溫和增長，而歐盟的出口跌幅則大幅收窄，反映兩地經濟復蘇。輸往其他主要亞洲市場的出口則表現不一。展望未來，內地經濟正穩健復蘇，料會在短期為香港的出口提供一些支持。然而，部分先進市場的疫情再度惡化，為當地的短期經濟前景帶來不確定性。中美關係發展、地緣政治緊張局勢，以及歐盟與英國的貿易談判也值得關注。

【香港出口】8月出口跌2.3% 略勝市場預期

【香港出口】港7月出口貨值跌3% 符市場預期

責任編輯：蘇穎琪