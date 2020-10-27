  • 25°C
香港時間 : 20201027日 (二) 23:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人工智能】安永：香港金融服務網絡安全係數高　冠絕大中華地區

科技 16:10 2020/10/27

分享：

安永會計師事務所最新報告《大中華區人工智能成熟度調查：香港和澳門 — 解碼2020，展望數字未來》中，就舉出不少例子，顯示健康護理、製造、金融服務、零售等行業，如何使用人工智能技術。

新冠肺炎疫情，殺環球企業一個措手不及，市場調查機構IDC預料，今年企業將削減各方面開支，包括減少IT相關的投資5.1%，但IDC亦預料，明年IT相關包括人工智能（AI）、物聯網（IoT）等開支將回升5%，未來亦會持續攀升。

安永會計師事務所最新報告《大中華區人工智能成熟度調查：香港和澳門 — 解碼2020，展望數字未來》中，就舉出不少例子，顯示健康護理、製造、金融服務、零售等行業，如何使用人工智能技術。

＞＞＞蘋果因應稅收及匯率變動　宣布上調部分國家App store價格

>>>【新功能】WhatsApp限時訊息功能　於24小時內推出測試版

報告提到，健康護理方面，AI可以檢測傳染病數據，分析、預測甚至預警傳染病發生，現時亦能用於檢查運輸交通工具中，找出傳染病感染者。其次，AI亦可透過分析從可穿戴裝置蒐集而來的大眾健康數據，提供個人化健康建議。近來亦有不少企業開始利用AI技術，發掘新藥物，以及為現存藥物找出新用途，大大減少藥物推出市場前的科研時間。

醫療健康護理行業亦開始使用人工智能技術，例如協助研發新藥物，減低科研的時間成本。（資料圖片）

金融服務方面，AI可以協助，將收集到的用戶數據，透過深度學習，自然語言處理（NLP）技術，為用戶提供更切合個人需要的服務。AI驅動的聊天機械人，可以為用戶提供全天候實時回應，減低金融服務機構培訓以及營運開支。此外，亦有機構使用機器學習、人臉辨析等數據作分析，監察用戶借貸前、中、後期的風險，並能自動管理風險。

港澳公司網絡安全最佳

網絡安全日漸受關注，報告中亦指出，人工智能（AI）是預測未知的網絡攻擊及威脅的重要工具。

報告指出，欺詐偵測、惡意軟件偵測、入侵檢測、網絡評分，以及用戶機器行為分析，是現時企業使用的5大AI網絡安全應用。而疫情下，員工在家工作，企業網絡安全就更為擔憂，因當中出現的釣魚電郵、勒索軟件等各種攻擊數目顯著遞增，而黑客亦更聰明地利用新冠肺炎先相關的字眼為誘餌，引用戶上釣。

報告提到，香港和澳門公司在資訊和網絡安全方面最具優勢，尤其是金融服務業公司。（資料圖片）

報告透露，受訪的大中華區市場中，香港和澳門公司在資訊和網絡安全方面最具優勢。香港金融管理局於2019年11月發布的新框架GFTD，説明金融科技公司和銀行業的人工智能應用，涵蓋網絡和詐騙風險管理。此後，企業致力提高這方面的實力，尤其是金融服務業公司。

>>>【人工智能】讓AI服務企業　人工智能應融入企業

責任編輯：李彥煒 

相關文章

【管理哲學】曾俊華看未來人力資源管理：人工智能是雙刃劍
2020/09/28
【管理哲學】曾俊華看未來人力資源管理：人工智能是雙刃劍
【人工智能】日本大學採AI技術偵測動物　助學生驅趕黑熊
2020/10/03
【人工智能】日本大學採AI技術偵測動物　助學生驅趕黑熊
【人工智能】Google調查指香港AI發展前景理想 逾六成港人認為AI有益社會 （iMoney專題）
2020/10/26
【人工智能】Google調查指香港AI發展前景理想 逾六成港人認為AI有益社會 （iMoney專題）
【人工智能】讓AI服務企業　人工智能應融入企業
今日
【人工智能】讓AI服務企業　人工智能應融入企業
風險管理 傳染病 疫情 Fintech 軟件 人工智能 物聯網 香港金融管理局 會計 金融

上一篇文章

【在家工作】疫下辦公室新常態　7成美國科企員工WFH更感疲累

下一篇文章

【科企業績】SAP股價大瀉　疫情影響科企巨頭業績　收入大縮水

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iPhone 12】原廠 iPhone 12 保護殼出問題　底部無設置揚聲器發聲孔
【iPhone 12】原廠 iPhone 12 保護殼出問題　底部無設置揚聲器發聲孔
【iPhone 12】iPhone 12 Pro 炒價一度高見10300元　即賣賺千多元　先達勇哥：疫情影響市面缺貨
【iPhone 12】iPhone 12 Pro 炒價一度高見10300元　即賣賺千多元　先達勇哥：疫情影響市面缺貨
iPhone 12 │ 法國iPhone 12系列竟配EarPods耳機 蘋果受制法國法規
iPhone 12 │ 法國iPhone 12系列竟配EarPods耳機 蘋果受制法國法規
【口罩版空氣清新機】LG穿戴式口罩空氣清新機登場　售價1,180元（有片）
【口罩版空氣清新機】LG穿戴式口罩空氣清新機登場　售價1,180元（有片）
iPhone 12開賣│一文看清iPhone 12新機　5G月費上台服務優惠（不斷更新）
iPhone 12開賣│一文看清iPhone 12新機　5G月費上台服務優惠（不斷更新）
DxOMark手機屏幕評分測試　Galaxy Note20 Ultra 5G 排首位
DxOMark手機屏幕評分測試　Galaxy Note20 Ultra 5G 排首位