【人工智能】安永：香港金融服務網絡安全係數高　冠絕大中華地區

▲ 安永會計師事務所最新報告《大中華區人工智能成熟度調查：香港和澳門 — 解碼2020，展望數字未來》中，就舉出不少例子，顯示健康護理、製造、金融服務、零售等行業，如何使用人工智能技術。

新冠肺炎疫情，殺環球企業一個措手不及，市場調查機構IDC預料，今年企業將削減各方面開支，包括減少IT相關的投資5.1%，但IDC亦預料，明年IT相關包括人工智能（AI）、物聯網（IoT）等開支將回升5%，未來亦會持續攀升。

安永會計師事務所最新報告《大中華區人工智能成熟度調查：香港和澳門 — 解碼2020，展望數字未來》中，就舉出不少例子，顯示健康護理、製造、金融服務、零售等行業，如何使用人工智能技術。

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報告提到，健康護理方面，AI可以檢測傳染病數據，分析、預測甚至預警傳染病發生，現時亦能用於檢查運輸交通工具中，找出傳染病感染者。其次，AI亦可透過分析從可穿戴裝置蒐集而來的大眾健康數據，提供個人化健康建議。近來亦有不少企業開始利用AI技術，發掘新藥物，以及為現存藥物找出新用途，大大減少藥物推出市場前的科研時間。

▲ 醫療健康護理行業亦開始使用人工智能技術，例如協助研發新藥物，減低科研的時間成本。（資料圖片）

金融服務方面，AI可以協助，將收集到的用戶數據，透過深度學習，自然語言處理（NLP）技術，為用戶提供更切合個人需要的服務。AI驅動的聊天機械人，可以為用戶提供全天候實時回應，減低金融服務機構培訓以及營運開支。此外，亦有機構使用機器學習、人臉辨析等數據作分析，監察用戶借貸前、中、後期的風險，並能自動管理風險。

港澳公司網絡安全最佳

網絡安全日漸受關注，報告中亦指出，人工智能（AI）是預測未知的網絡攻擊及威脅的重要工具。

報告指出，欺詐偵測、惡意軟件偵測、入侵檢測、網絡評分，以及用戶機器行為分析，是現時企業使用的5大AI網絡安全應用。而疫情下，員工在家工作，企業網絡安全就更為擔憂，因當中出現的釣魚電郵、勒索軟件等各種攻擊數目顯著遞增，而黑客亦更聰明地利用新冠肺炎先相關的字眼為誘餌，引用戶上釣。

▲ 報告提到，香港和澳門公司在資訊和網絡安全方面最具優勢，尤其是金融服務業公司。（資料圖片）

報告透露，受訪的大中華區市場中，香港和澳門公司在資訊和網絡安全方面最具優勢。香港金融管理局於2019年11月發布的新框架GFTD，説明金融科技公司和銀行業的人工智能應用，涵蓋網絡和詐騙風險管理。此後，企業致力提高這方面的實力，尤其是金融服務業公司。

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責任編輯：李彥煒