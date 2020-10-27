土耳其加入杯葛法國貨 超市清空L’Oreal貨架

▲ 法國總統馬克龍（圖）早前揚言捍衛言論自由，不會禁止展示引發風波的伊斯蘭漫畫，引起穆斯林國家不滿，土耳其總統呼籲國民杯葛法國貨。

法國教師展示伊斯蘭漫畫的事件繼續發酵。法國總統馬克龍早前揚言要捍衛言論自由，不會禁止展示該漫畫，引發阿拉伯世界國家不滿，群起杯葛法國貨。周一（26日），土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）亦宣布加入戰團，號召國民罷買。

報道指出，當地超市在總統號召下，清空貨架上法國化妝品牌L’Oreal的產品。土耳其總統埃爾多安向來跟法國不和，以往曾指責法國推進反穆斯林行動。他道：

我呼籲我的人民從今起，不再支持法國品牌和購買他們的產品。（I am calling to all my citizens from here to never help French brands or buy them.)

土耳其總統以往亦曾號召國民杯葛貨品，包括2018年號召國民杯葛美國電子商品，但後來不了了之。

今次，事情緣於法國早前有教師因為展示一幅關於伊斯蘭教先知穆罕默德的漫畫而遭殺害，總統馬克龍揚言捍衛言論自由，不會禁止國人展示相關漫畫，引發阿拉伯世界國家不滿，群起杯葛法國貨。

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在孟加拉，示威者稱：

馬克龍是和平的敵人（Macron is the enemy of peace）

伊朗外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）在Twitter發文譴責，稱侮辱穆斯林是濫用言論自由的機會主義，只會助長極端主義。（opportunistic abuse of freedom of speech. It only fuels extremism）

北非國家是法國糧食的主要出口地，其餘出口商品包括汽車、零售等，在穆斯林國家都有一定影響力。

法國貿易部長里斯特（Franck Riester）表示，現在無法確定杯葛帶來的影響，但到目前為止，主要影響法國的農產品出口。

這個漫畫首次在雜誌上出現時已牽起風波，該雜誌社在巴黎的辦公室於2015年發生槍擊案，12人被殺。

阿拉伯國家罷買法國貨 斥馬克龍不尊重宗教自由【多圖】【下一頁】

責任編輯：葉芷樺

