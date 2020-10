土耳其加入杯葛法國貨 超市清空L’Oreal貨架

法國教師展示伊斯蘭漫畫的事件繼續發酵。法國總統馬克龍早前揚言要捍衛言論自由,不會禁止展示該漫畫,引發阿拉伯世界國家不滿,群起杯葛法國貨。周一(26日),土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)亦宣布加入戰團,號召國民罷買。

報道指出,當地超市在總統號召下,清空貨架上法國化妝品牌L’Oreal的產品。土耳其總統埃爾多安向來跟法國不和,以往曾指責法國推進反穆斯林行動。他道:

我呼籲我的人民從今起,不再支持法國品牌和購買他們的產品。(I am calling to all my citizens from here to never help French brands or buy them.)