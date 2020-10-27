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【趁機尋盤】外籍機師放售藍天海岸1房獲5組客搶購 買家湧至東涌尋寶 代理：不要期望找到劈價盤

股樓投資 15:50 2020/10/27

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國泰（00293）上周宣佈裁員5,300人，不少機組人員聚居的東涌，於過去一周錄得多宗機組人員賣樓套現的個案。中原地產分區營業經理陳旭明表示，東涌二手成交暢旺，近期有不少用家及投資者到東涌尋寶，刺激睇樓量大增2倍，減價盤一般迅速獲承接，剛過去的3日重陽節長假期間，東涌共錄得14宗二手成交個案。

【低水筍盤】新盤帶旺二手 上車客火速入市 呢個荃灣屋苑仲有呎價低過萬蚊單位，詳情按【下一頁


日前該區藍天海岸5座中層F室，實用面積388平方呎，1房間隔，原業主為外籍機師，日前放盤，叫價580萬元，迅速吸引約5組買家出價洽購，最後一名外區上車客以565萬元承接，減價15萬元，平均實用呎價14,562元。陳旭明指，上述買家物色同類單位已一段時間，唯少有放盤，見上述新放盤質素高，得知已有數組買家正在洽購，為免錯失心水單位，睇樓當日火速拍板承接。據悉，買家為原業主於2009年以205萬元入市，持貨11年轉售，帳面獲利360萬元，單位升值1.8倍。

【上車筍盤】港島區上車盤環境清幽自成一角 兩房入場費低至4百幾萬起，詳情按【下一頁

陳旭明指，自國泰裁員後，現時市場上仍有10餘至20個放盤由機組人員放售，不過上述放盤的議價空間普遍約為2%至3%，他提醒準買家不宜持太大期望，「可能不少準買家期望於東涌找到劈價10%至20%的放盤，但事實由機組人員持有的放盤多以市價放售，細單位的減價幅度約10餘萬元，而大單位的減價幅度約30至40萬元。不過現時東涌區外的業主已未有議價空間，甚至有反價情況，東涌區業主已相對有價傾。」
 

【筍盤推介】 港島名校網上車盤只係5百萬頭 幾分鐘即到港鐵站超方便，了解按【下一頁

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記者：陳詠妍

 

藍天海岸 東涌 成交 放盤 裁員

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