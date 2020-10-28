【教育積木人@iM網欄】未來教育 準備好與Alpha 世代同行嗎？

未來教育從「何」說起？以「為何」及「如何」的角度看未來教育。

為何要探討未來教育？當世界變，教育也需要作出改變。未來充斥著不同的變數，我們及學生都需要裝備自己去適應未來，甚至是扮演更積極的角色，塑造未來。究竟世界需要甚麼？學生需要裝備甚麼？教育又應如何定位？

如果要談論世界變了什麼，我們可以從了解工業革命變遷說起，工業革命 4.0 讓世界產生了翻天覆地的改變。世界已經從工業化、電氣化、自動化，走到現時智慧網絡化的時代。這些轉變使人類工作中的「冷知識或技能」（能夠透過電腦習得或會被機器取替的知識或技能）會逐漸被取替，取而代之是更重視「熱知識和技能」（人類獨有的能力，如高階思維）。再者，社會急速變遷，所需的知識和技能亦會經常轉變，讓社會人才需求從過往著重勞動力、專才，到現在需要具備十八般武藝的人才。

學生需要甚麼？Z 世代（1995-2010出生）已經開始踏足社會，而α（Alpha）世代（2010-2025出生）已經進入我們的初小學習系統，他們將會成為我們學習及職場的新力軍。我們需要認識Z世代及α世代的特性，制定合適的學與教模式。澳洲著名統計學家McCrindle利用大數據分析了各世代的需要，當中指出這兩個世代都是出生於數碼世代，大家都是「視覺學習者」，Z世代傾向「充權」（Empowering）的領導模式及期望領袖是「協作者」（Facilitator），而α世代傾向「啟導」（Inspiring）的領導模式及期望領袖是「共同建構者」（Co-creator）。這些分析讓我們思考如何回應生於資訊爆炸時代的 Z世代及α世代的需要，繼而思考適切的教師角色和教學模式，因材施教，例如利用更多視覺化策略協助整理資訊及學習（如infographic）及透過協作學習或學生主導的學習模式融入學與教之中等。

我們如何促進未來教育？由於未來發展急速多變，課堂所學知識和技能可能於畢業後已經不合時宜，那麼學校教育應教授甚麼內容？其關鍵在於培育學生的「意志力」及學習內容的「可轉移性」。經濟合作發展組織（OECD）就着未來教育設定OECD學習框架2030，當中提出培育學習者意志力（Learner Agency）的概念，希望學生能夠制訂引領自己發展的目標及有目的的行動，以達致學習目標。另外，學生所學的知識、技能、價值觀和態度需要是具「可轉移性」，能夠於不同場景及情況下仍可應用。學校的基礎學科知識固然重要，同時仍需要發展跨學科的思維和連結的能力，讓所學習內容變得更「可轉移」。我們可以參考以下的點子，以培育學生的「意志力」及學習變得更「可轉移」：

1. 以「知識、技能、價值觀及態度」作為回饋框架，於課堂或活動後引導學生反思在學習歷程中，於這四大範疇當中的得著。

2. 學與教思維範式轉移：教師從教授「學科內容」，到兼顧教授學習「思維模式」，如學習高階思維、成長性思維、運算思維等。

3. 鼓勵學生自訂「學習計劃」，教師從旁協助、給予回饋及共同檢討學習進程，讓學生成為自己學習歷程的設計者，點燃學習的原動力。

教育作為引領Z世代及α世代的與世界接軌的橋樑，必須定位清楚，讓學生掌握「熱知識和技能」，培育學生正面的態度和價值觀，才能適應未來及好好發揮自己，促進學生及社會的福祉。

作者_教育積木人──彭樂謙、黎韻賢簡介 兩位資深教育工作者及學校輔導員，相信教育、輔導及心理學的理論，都可以如積木一樣好玩。從小朋友的成長，到教育體系各層面，都可以由學生、家長及學校共同建構， 只要有創意，就有新點子，教育無邊際，信念盡發揮！ 彭樂謙 Keith Pang 註冊學校輔導員、註冊教師、認證LEGO® SERIOUS PLAY®引導師，曾於中小學及大學工作，並曾撰寫生涯規劃、照顧特殊學習需要教材套及學校輔導教材。 黎韻賢Mandy Lai 註冊教師，曾任職於中學及大學，並製作教材套協助幼稚園學生學習社交及情緒，亦曾籌辦跨障別（即混合視障、聽障、心理障礙及肢體障礙人士）的大型戲劇演出。

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