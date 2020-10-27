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【新冠肺炎】放寬限制周五起生效 堂食延長至凌晨2時、每6人一枱

環球政經 16:22 2020/10/27

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食物衞生局局長陳肇始今日(27日)公布最新放寬社交限制措施，惟4人限聚令及乘搭公共交通時強制佩戴口罩不變。她又指，本地出現零星個案是在所難免，本港現時仍有病毒的社區傳播鏈，因而沒有條件大幅度放寬限制措施。她表示政府會盡量調整社交距離措施，以穩定本港經濟，令市民在新常態下維持社交及經濟活動。

最新放寬限制詳情如下:

  • 堂食延長至凌晨2時

  • 食肆每枱放寬至6人

  • 酒吧每枱放寬至4人

  • 市民僅可食肆餐桌前進食；離開餐桌時須戴口罩及不准飲食

  • 夜總會、夜店可恢復現場表演及跳舞活動

  • 室內運動場及溜冰場可豁免戴口罩

  • 食肆、娛樂場所、主題公園等入場率增至75%

另外，港府較早前刊憲599h章規定，若旅客由13個極高風險地區來港的話，須在登機前提供檢測陰性結果及出示預訂14天酒店作隔離。現時比利時加入成為第14個極高風險地區，並由11月3日起生效，陳肇始指政府會繼續留意全球各地的疫情情況，以適時調節。

【旅遊氣泡】香港新加坡旅遊氣泡擬下月實施　將率先放寬內地港人返港免14天檢疫：【下一頁

【新冠肺炎】袁國勇：冬季將面對苦戰 籲市民記錄出入行程 提高追蹤效率：【下一頁

雖然食肆放寬至6人一枱，但政府繼續維持4人限聚令，陳肇始指放寬措施是有條件及針對性，以早前放寛旅行團人數時，會要求旅行社管理感染控制措施，例如員工須進行檢測。她強調政府評估該些處所可管理及承擔風險，又指放寬必有風險，但重點是政府可管理當中的感染風險。

 

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責任編輯：潘曉豐

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