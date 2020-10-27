LG將推出Tone Free FN7真無線耳機　具備UV殺菌功能

▲ 近日，LG推出全新TONE Free FN7真無線耳機，配備紫外線殺菌功能UVnano充電盒，能消除99.9% 黏附在耳機內的大腸桿菌和金黃色葡萄球菌。

新冠肺炎疫情全球肆虐，愈來愈多用戶開始注重數碼產品的健康和衛生問題。近日，LG推出全新TONE Free FN7真無線耳機，與幾個月前發佈的FN6一樣，其附帶的UVnano充電盒，配備紫外線殺菌功能，能消除99.9% 黏附在耳機內的大腸桿菌和金黃色葡萄球菌。

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全新的LG ToneFree FN7真無線藍牙耳機，在收納盒上設有UV 紫外線殺菌功能，能夠自動清潔耳機外殼表面。其耳機採用入耳式設計，與耳機的接觸面積更多，透過UV紫外線的殺菌功能，確保耳機擁有良好的衛生環境，不會滋生病菌。

同時，耳機內置55mAh電池，充電盒電池容量為390mAh，每組耳機上共有三個收音麥克風，用於監聽與調音，並支援SBC與AAC無線編碼傳輸設計，透過USB-C為充電盒充一次電，即可連續使用15個小時。而在ANC主動降噪功能關閉的情況下，亦可實現7小時的耳機續航，打開ANC則降低至5小時。

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LG表示，這款耳機已於南韓率先開賣，官方稱將會在今年第四季內於亞洲、歐洲和北美市場上市，但具體售價及詳細則暫時未有提及。

責任編輯：施雯雯