【趣話財經】內地網民列出大行3大「奇怪」觀點　大摩僅予Tesla目標價10美元？

大行評級一直是投資者的重要參考之一，許多大行都會有專門的研究部門跟踪上市公司的表現，評估股票價值並做出預測。不過有時大行亦會進入「平行時空」，內地網民就列舉大行3大「奇怪」觀點，直言該預測「非常不靠譜」。

大摩：下調特斯拉目標價至10美元

去年5月，摩根士丹利發布研究報告指，將特斯拉（美：TSLA）目標價從97美元下調至10美元。大摩認為，特斯拉在中國市場的表現可能不及預期，預料2020年到2024年，特斯拉每年在中國的平均銷量僅為16.5萬輛。不過Tesla股價並無如大摩所願，截至上個交易日，特斯拉已從2019年5月升近780％。

高盛：給予蘋果賣出評級，目標價80美元

同樣是另一隻大牛股，不過這份報告就更加近期。10月14日蘋果發布iPhone 12，大行紛紛看好其未來表現並上調目標價，但同一時間，高盛重新對蘋果的賣出評級，並給予了目標價80美元，當天股價為121.19美元。

高盛分析師Rod Hall指對蘋果新品印象深刻，新品的發布可能會帶來一些意想不到的轉折，但就仍然維持蘋果的「賣出」等級和80美元的目標價，實在令人有點摸不著頭腦。

花旗：給予小米賣出評級，目標價19.3元

看似正常的舉動，惟該行指小米的智能手機業務，可能受華為榮耀手機業務的消息影響。花旗認為，榮耀與小米在中​​國競爭，在市場細分和銷售渠道方面存在重大重疊。該行認為小米的預定量和利潤將會下降。

不過網民就指榮耀和小米一直存在競爭關係多年，即使華為剝離榮耀，最多都是維持現狀，看不到小米會受多大影響。

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