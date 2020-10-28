【港股追蹤】呢間公司被喻為「醫藥界台積電」　高盛予其目標價238元

藍籌股藥明生物（02269）藥明系其中一員，藥明生物的業務模式跟藥明康德（02359）是非常類似的，但藥物明康德專注於做化學藥，而藥明生物只做生物藥，兩者完全沒有競爭關係。

簡單理解藥明生物業務，內地股民就指藥明生物可以話是半導體行業的「台積電」。而藥明生物的客戶主要為創新藥企業，可以理解為半導體行業中的「高通」，「華為」等芯片設計企業。

化學藥是指，使用多種化學成分不斷混合及調配的藥品，只需要單一的化學技術，因此化學藥是非常容易仿造和量產，化學藥CDMO代表企業為藥明康德。

而生物藥則是指，透過生物技術來研發與製造的藥品，如基因工程，細胞工程，蛋白質工程等方法。生產生物藥必須透過好幾個跨領域的生物技術，研發時間通常可以替代，難仿造。活細胞對溫度，光照，濕度，pH值等都非常敏感，生物藥CDMO代表企業為藥明生物。目前國內生物藥CDMO的全產業鏈的只有藥明生物一家。

從2017年開始，全球前10大暢銷藥慢慢轉變為以生物藥為主，到2019年全球前10大暢銷藥中有7款都是生物藥。相對於化學藥，生物藥具有一定高效性，高安全性，有望用於治療癌症，逆轉免疫類疾病，改變罕見疾病等。

藥明生物在全球市場的市場份額排名第四，國內排名第一。在全球市場上，CDMO生物藥排名第一的是Lonza，第二是德國的BI，第三是韓國的三星生物，第四就是藥明生物。在國內的市場，藥明生物是絕對龍頭，從2010年開始是國內第一，且市場份額逐年遞增，2019年。的市佔率已到78.6％。

根據公司的業績指標，2019年營收預期達到30％的增長，2021至2022年有望達40％的增長。最近，多間大行紛紛上調藥明生物的目標價，最高則為高盛的238元。高盛預計，2021年市盈率121倍，而其他上市同業為62倍，考慮到公司是國內龍頭且市場份額不斷擴大，有接近一倍的估值溢價不過份。

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