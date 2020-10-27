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聯合國：今年全球外商直接投資料減少30%至40%

即市財經 15:41 2020/10/27

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UNCTAD預料，2020年全球FDI 投資額將按年下降30%至40%。

聯合國貿易和發展會議 （United Nations Conference on Trade and Development，簡稱UNCTAD） 發表報告指，今年上半年全球外商直接投資（FDI）按年暴跌49%，預期全年FDI投資額下降30%至40%。

報告提到，全球FDI大幅下降，原因之一為新冠疫情減慢現有投資項目進展，令跨國企業推遲新投資以保存現金。

眾多地區中，已發展國家跌幅最大，上半年FDI大跌75%約980億美元。今年歐洲經濟體的FDI則首次轉為負值，從2030億美元，降至負70億美元，北美FDI則按年減少56%至680億美元。受中國經濟復甦帶動影響，亞洲國家跌幅相對較少，FDI按年跌16%至2170億美元。

UNCTAD預料，2020年全球FDI投資額將按年下降30%至40%。

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相關文章﹕【全球經濟】OECD料今年全球經濟倒退4.5% 中國GDP增1.8%

相關文章﹕IMF總裁：全球經濟數據差 料明年僅局部復甦

 

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編輯：賴奕羚
 

經濟 FDI 貿易 亞洲 中國 香港 歐洲 聯合國

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