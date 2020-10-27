日本研究設經濟特區 計劃取代香港地位

在日本首相菅義偉周一（26日）指，希望推動日本能成為國際金融中心後，日本副總理兼財務大臣麻生太在於周二 (27 日) 內閣會議後的記者會上表示，中國令香港失去作為國際金融中心的吸引力，日本應考慮為全球銀行建立一個經濟特區。

【撤出日本】日本亞洲航空撤出日本市場 停飛全部4條航線

他指，如果日本希望在全球金融領域獲得更多業務，就需要鼓勵更廣泛地使用英語，並淘汰在文件實物蓋章的傳統，以及需要調整針對外國工人的各種規定，認為這些措施將有助振興日本市場。對於未來能否取代香港，麻生太郎指亞洲的金融據點必需轉移到開放及透明的地點，他認為「目光正向著日本」。

彭博引述SMBC日興證券經濟師Koya Miyamae指，過往日本都希望建立經濟特區來促進增長，但措施不夠集中，但認為這個想法或在香港失去吸引力下變得有效。他又指:「香港不會恢復到原來的樣子。日本需要提供減稅等的措施，以誘使企業撒離。」

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機