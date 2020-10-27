【螞蟻IPO】螞蟻集團6688成史上最大IPO 董事長井賢棟卻說公司「小」？

螞蟻集團（新上市編號：06688）正式招股！

自螞蟻宣布啟動上市以前，相關新聞始起彼落，而最誘人的相信是其挾着歷年最大型IPO，以及驚人的估值一加再加。螞蟻估值是多少？摩根士丹利發表報告指，評估螞蟻集團估值介乎3,330至4,570億美元（約2.23萬至3.01萬億元人民幣）。

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既然估值如此高，何解井賢棟會說公司小？其實此是出自井賢棟在招股書中給投資者的公開信以《因為相信，所以看見》中所提到的。他說螞蟻集團因「小」而「美」，是指螞蟻集團已經是一家以數字支付、數字金融科技平台、數字生活為三大支柱的科技公司。億萬的消費者、小微企業，他們對美好生活點點滴滴的追求，是螞蟻存在的意義。目前，螞蟻的金融科技已服務10億國內消費者和8000萬的小微商家。

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信中還提到，「我們不追求大，不追求強，我們追求的是我們服務的消費者、小微企業愈來愈好，愈來愈強。我們追求的是我們能夠成為健康成長102年的好公司。我們期待通過努力，讓每一個個體可以享受到普惠、綠色的金融服務；讓每一家小微企業擁有平等的發展機會；通過開放合作，讓數字生活觸手可及。」目標是令消費者、小微企業都可以追求美好生活，每一個人都可有和銀行行長同樣服務的權利。

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井賢棟表示，在16年前螞蟻集團始於一個夢想：未來的世界，金融服務將不是少數人的專屬，而是每一位普通消費者都可以隨時隨刻獲得的服務。16年後的今天，10億的國內消費者和8000萬的小微商家正在享受金融科技帶來的便利，使得他們可以在生活上、創業之路上輕裝上陣。惟他相信，這只是未來的序章。

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記者：張以正