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【科企業績】SAP股價大瀉　疫情影響科企巨頭業績　收入大縮水    

科技 15:38 2020/10/27

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SAP最新財報中顯示，受新冠肺炎疫情影響，企業縮減支出，營運不理想，因此下調2020年目標。SAP 與周二（26日）股價大瀉，市值蒸發近4分1。

德國企業雲端系統巨頭SAP業績下滑，股價大瀉, 歸咎新冠肺炎疫情肆虐。SAP最新財報中顯示，受新冠肺炎疫情影響，企業縮減支出，營運不理想，因此下調2020年目標。SAP 與周一（26日）股價大瀉，市值蒸發近4分1。

＞＞＞【新功能】WhatsApp限時訊息功能　傳於24小時內正式推出

＞＞＞蘋果因應稅收及匯率變動　宣布上調部分國家App store價格

據SAP財報，2020年第三季截至9月30日，總收入按年跌4%至65.4億歐元，雲端和軟件收入（Cloud & Software Revenue）年跌2%至55.4億歐元，利潤下降12%至14.7億歐元。唯一亮點是純雲端（Cloud Revenue）收入，按年升11%，達19.8億歐元。

SAP財報表示，各國因疫情實施的限制措施，影響企業資源規劃（ERP）和客戶關係管理（CRM）軟件需求，預計2020年底前都不會出現明顯復甦。

SAP亦下調2020年度整體收入預估，預測範圍為272億至278億歐元，低於先前預期的278億至285億歐元。雲端業務方面亦會放緩，目前預計全年雲端收入介乎80億至82億歐元，低於原預期的83億至87億歐元。

消息一出，SAP股價在法蘭克福證券交易所大跌21.94%，創21年來最差單日表現。公司市值縮水294.8億歐元（約 350 億美元），從1,470億歐元跌至1,180億歐元，市值蒸發近4分1。

＞＞＞【登陸月球】NASA首次發現陽光照射的月球表面存有水分

責任編輯：李彥煒

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