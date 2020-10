【美國大選】拜登擬讓大法官輪替 或下放到較低級法院

美國總統特朗普提名的巴雷特,順利通過參議院表決,正式成為最高法院大法官。為抗衡保守派大法官人數壓倒性佔優,民主黨倡議擴大最高法院組成,該黨總統候選人拜登則示意,當選後可能廢除大法官終身制,讓大法官有機會輪替,意味現有大法官可能被下放到較低級別的法院。

【美國大選】巴雷特大法官任命獲確認 民主黨進步派促增法官人數【下一頁】

【美國大選】拜登威斯康星遇挫 法院裁定不點算遲到郵寄選票【下一頁】

拜登在擁有20張選舉人票的賓夕法尼亞發表演說,談到大法官事宜。他稱:

「部分憲政學者和文獻談及(法官)從一個法院轉到另一個法院的可能性,而非一直留在最高法院,但我未有做出任何判斷。」

(There is some literature among constitutional scholars about the possibility of going from one court to another court, not just always staying the whole time in the Supreme Court but I have made no judgement.)