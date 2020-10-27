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【美國大選】拜登擬讓大法官輪替 或下放到較低級法院

環球政治 15:38 2020/10/27

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美國總統特朗普提名的巴雷特，順利通過參議院表決，正式成為最高法院大法官。為抗衡保守派大法官人數壓倒性佔優，民主黨倡議擴大最高法院組成，該黨總統候選人拜登則示意，當選後可能廢除大法官終身制，讓大法官有機會輪替，意味現有大法官可能被下放到較低級別的法院。

【美國大選】巴雷特大法官任命獲確認 民主黨進步派促增法官人數【下一頁】

【美國大選】拜登威斯康星遇挫 法院裁定不點算遲到郵寄選票【下一頁】

拜登在擁有20張選舉人票的賓夕法尼亞發表演說，談到大法官事宜。他稱：

「部分憲政學者和文獻談及（法官）從一個法院轉到另一個法院的可能性，而非一直留在最高法院，但我未有做出任何判斷。」
（There is some literature among constitutional scholars about the possibility of going from one court to another court, not just always staying the whole time in the Supreme Court but I have made no judgement.）

雖然拜登宣稱未作決定，但他又稱，一旦當選，他會尋求在上任180日內實行。

霍士新聞曾經就此向拜登競選團隊查詢，是否支持限制大法官任期，即變相廢除目前的終身制，但未獲回應。

【美國大選】特朗普：拜登將對賓夕法尼亞州能源業判死刑【下一頁】

【美國大選】拜登疑叫錯特朗普做喬治 再被質疑癡呆【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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