【大行點睇】口罩業務利潤放緩 大摩降比亞迪電子評級

摩根士丹利發表研究報告指，第四季比亞迪電子（00285）的口罩業務利潤放緩，而且iPad組裝業務的盈利能力亦面臨挑戰。因此將其評級由「與大市同步」下調至「遜於大市」。

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報告指，估計今年比亞迪電子約5成利潤都是來自口罩業務，但此情況不可持續。上半年口罩業務的利潤率高於普通組裝業務，考慮到2020至2022年的貢獻，所以仍將比亞迪電子2020至2022年的盈利預測分別提高34%、32%和23%，並將其目標價由22元升至26元。

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大摩預料，口罩業務的收入與盈利貢獻會在2021年、2022年逐步常態化。另外因公司此前缺乏組裝蘋果產品的經驗，所以該行認為公司組裝iPad的盈利能力並不那麼樂觀。

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