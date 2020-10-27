  • 26°C
香港時間 : 20201027日 (二) 17:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】口罩業務利潤放緩 大摩降比亞迪電子評級

股樓投資 16:12 2020/10/27

分享：

摩根士丹利發表研究報告指，第四季比亞迪電子（00285）的口罩業務利潤放緩，而且iPad組裝業務的盈利能力亦面臨挑戰。因此將其評級由「與大市同步」下調至「遜於大市」。

【摩笛唱淡】大摩列3大原因睇淡小米　僅予其「與大市同步」評級 詳情請看[下一頁]

報告指，估計今年比亞迪電子約5成利潤都是來自口罩業務，但此情況不可持續。上半年口罩業務的利潤率高於普通組裝業務，考慮到2020至2022年的貢獻，所以仍將比亞迪電子2020至2022年的盈利預測分別提高34%、32%和23%，並將其目標價由22元升至26元。

【騰訊700】重磅手遊一周賺近5000萬元 騰訊升逾3%破頂 詳情請看[下一頁]

大摩預料，口罩業務的收入與盈利貢獻會在2021年、2022年逐步常態化。另外因公司此前缺乏組裝蘋果產品的經驗，所以該行認為公司組裝iPad的盈利能力並不那麼樂觀。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

經濟 比亞迪電子（00285）

上一篇文章

【螞蟻IPO】螞蟻集團6688成史上最大IPO 董事長井賢棟卻說公司「小」？

下一篇文章

【螞蟻IPO】胡潤公布中國10大金融科技公司　螞蟻排第一　其餘9間排住隊上市？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【業主急沽貨】新盤搶客業主更急走貨 柏蕙苑劈14%沽 代理：買家2房價買到3房
【業主急沽貨】新盤搶客業主更急走貨 柏蕙苑劈14%沽 代理：買家2房價買到3房
【大行點睇】又一隻紅底車股　高盛上調呢隻股目標價至100元　距現價仍有逾7成升幅
【大行點睇】又一隻紅底車股　高盛上調呢隻股目標價至100元　距現價仍有逾7成升幅
【國泰裁員】冇左份工使乜驚 又多一間大企業增人手 康業招攬前空中服務員加盟物管行業
【國泰裁員】冇左份工使乜驚 又多一間大企業增人手 康業招攬前空中服務員加盟物管行業
【低水筍盤】同係新世界盤 樓齡5年元朗盤呎價僅1萬頭 市中心3房價買到呢個屋苑4房
【低水筍盤】同係新世界盤 樓齡5年元朗盤呎價僅1萬頭 市中心3房價買到呢個屋苑4房
【筍盤之選】港島豪宅區原來仲有低水筍盤? 僅500餘萬元就可進駐跑馬地
【筍盤之選】港島豪宅區原來仲有低水筍盤? 僅500餘萬元就可進駐跑馬地
【筍盤推介】 近市中心上車3房筍盤 裝修企理有山河開揚景 樓價都係「5球」幾
【筍盤推介】 近市中心上車3房筍盤 裝修企理有山河開揚景 樓價都係「5球」幾