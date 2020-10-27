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【在家工作】疫下辦公室新常態　7成美國科企員工WFH更感疲累

科技 16:28 2020/10/27

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疫情下居家辦公，工作與生活難以區分，未能兼顧家庭之餘，作息時間也變得模糊。

美國新冠肺炎疫情持續，在家工作（WFH）已成為常態，與同事們溝通亦以網上視像會議代替實際會面。在家工作自由度高且靈活性強，相信是打工仔喜歡的工作模式。然而，許多在矽谷工作的人卻認為，WFH反而令他們更加疲累，導致工作與生活難以區分，未能兼顧家庭之餘，作息時間也變得模糊。

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隨著工作環境轉變，在家中工作又有各樣事情分散注意力，令打工仔的工作時間更難以管理，有機會影響工作效率。匿名職場聊天應用Blind最近就訪問3023名來自美國科技龍頭企業的員工，當中包括亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、谷歌（Google）和Facebook（Fb）等。

調查發現，68%受訪者認為，與疫情爆發前相比，他們覺得在家工作期間更感疲累，比今年2月上升7個百分點。近7成受訪者指，在家工作比在辦公室工作更加疲勞，其中以Google和Fb的員工尤為嚴重，分別有79%和81%。他們認為，遠端工作雖然有助減輕通勤壓力，卻增加溝通成本，導致無數的視像會議及工作訊息出現。

調查又指，如果疫情一直持續到秋季，恐造成員工職業倦怠（burnout）症狀惡化。今年2月，Blind亦曾進行過同類型的研究，61%受訪者表示，他們感到疲倦的原因是主要是因為無法管理工作量、報酬不足、對工作缺乏控制等。此外，Amazon和Microsoft的受訪員工表示，現在的工時比疫情前明顯更長，分別佔67%和70%；近半Google和Fb員工亦表示出現同樣情況。

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Google員工在Blind網站留言指，以前工作和生活可劃分界線，經過是次疫情的洗禮，在家工作已令界線變得模糊，變成是在工作中生活。遠端工作彷彿要隨時候命，無法準時下班，變相令一眾打工仔失去部分私人時間，反而更容易產生預期之外的壓力。

責任編輯：施雯雯

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