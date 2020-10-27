【海洋公園】推出全新夜間體驗「夜．玩．派」　組隊挑戰贏獎品

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今年海洋公園雖然沒有萬聖節哈囉喂，但卻於11月舉行夜間體驗「夜．玩．派」，同樣可與好友結伴在海洋公園盡情尖叫、狂笑以及遊走於不同景點接受挑戰。
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活動在11月指定日子舉行，只需手持海洋公園標準入場門票、智紛全年入場證或無限次入場證，無需支付額外費用，便可日夜以不同方式玩盡公園的每個角落，體驗不一樣的海洋公園。日間仍可盡情探索公園景點，晚上則挑戰一連串令人腎上腺素飆升的任務，突破官能極限。
參加者可於海洋列車高峰站旁的挑戰啟動站索取任務卡，組隊與一班老友勇闖動感天地的不同區域進行連番激鬥，包括登上機動遊戲完成意想不到的任務、化身偵探破解謎題、在「逃出熔岩陣」的舞池內避過淘汰同時大展舞技，更可以單手餵隊友食雞翼來場默契大考驗。
即睇組合ERROR試玩各項任務
完成任務後訪客可憑所獲分數換領豐富獎品，有機會贏得SKECHERS運動鞋換領券及現金券、豐富小食禮品包和園內消費現金券等多重獎賞。
活動詳情：
|日期
|2020年11月6、7、8、13、14及15日（星期五至星期日）
|時間：
|下午5時至晚上9時30分
|地點：
|海洋公園高峰樂園 — 動感天地
|費用：
|只需持有海洋公園入場門票、智紛全年入場證或無限次入場證，無需額外費用（所有訪客均須提前於公園網站預約到訪日期入園）
|組隊人數：
|每隊4位，名額有限，先到先得
|規則：
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責任編輯：葉泳珊