【美元弱勢】貝萊德唱淡美元 誰贏大選改不了跌勢　看好3隻亞洲貨幣

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）預期，美國總統選舉無論是特朗普（Donald Trump）連任，或是拜登（Joe Biden）當選，都改不了美元下跌趨勢，該行認為人民幣、印度盧比及印尼盧比可受惠於弱美元。

貝萊德駐新加坡亞洲信用主管Neeraj Seth表示，無論誰贏得美國大選，財政和貨幣刺激將延長美元下跌趨勢，較為溫和的美元弱勢將持續至少一到三年，這是不會改變的。

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貝萊德現時針對人民幣、印度盧比和印尼盧比等貨幣，持有適度的美元沽空倉位，認為這三個亞洲國家最有能力從美元跌勢中獲益，因為投資者尋求更高收益的資產和增長。

在距離美國大選還有一周之際，貝萊德加入了高盛和瑞銀等看淡美元的機構行列。周一，貝萊德下調了美國國債評級，因為預計民主黨將大獲全勝 ，並導致顯著的財政擴張。

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Seth表示，美元的下跌趨勢可能因為選舉結果而出現「短暫」停頓，但長期來看，美元的疲軟趨勢可能根深蒂固。他說：「從基本面來看，美元仍然昂貴，這一個走向不會因選舉而逆轉或改變。」

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