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【白酒股】貴州茅台首三季淨利潤增長遜預期　富瑞﹕維持「買入」評級

即市財經 15:52 2020/10/27

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富瑞發表報告指，茅台首三季淨利潤增長低於外界所預期的10%。

貴州茅台（滬﹕600519）發表第三季度業績，第三季收入239億元（人民幣，下同），按年升7.18%。營業利潤按年升6.64%至159億元，淨利潤按年升6.87%至112.25億元。

此外，公司在首九個月收入明顯上升，2020年前三季度收入為672.15億元，按年升10.33%。營業利潤按年升10.79%至480億元，淨利潤按年升11.1%至338.27億元。

富瑞發表報告指，茅台首三季淨利潤增長低於外界所預期的10%，主要原因為中等價位產品渠道進行重組，產品出貨量放緩、直銷渠道成長低於預期。富瑞預計，隨著茅台與更多零售商進行合作，第四季度淨利潤增長為11%至13%，維持「買入」評級。

貴州茅台今日報1625.36元，跌1.08%。

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