【美國大選】特朗普：拜登將對賓夕法尼亞州能源業判死刑

美國民主黨總統候選人拜登上周辯論後,被揭發曾經反對水力壓裂(fracking)來開採石油和天然氣,遭到共和黨總統特朗普持續追擊。特朗普周一到依重能源業的賓夕法尼亞州拉票,直指拜登的計劃將會對賓夕法尼亞州能源業判處死刑。

賓夕法尼亞州擁有20張選舉人票,對選情落後的特朗普是不可或缺的搖擺州,重要程度僅次擁有29張選舉人票的佛羅里達州。

特朗普周一在賓夕法尼亞州一口氣舉行了3場造勢集會,聚焦拜登在最後一場辯論提出的能源業轉型構思,形容拜登是企圖抹殺美國能源業。

特朗普表示:

「拜登的計劃是對賓夕法尼亞州的能源業判處經濟死刑。他將鏟除你們的能源業,令賓夕法尼亞州陷入嚴重經濟蕭條。」

(Biden's plan is an economic death sentence on Pennsylvania's energy sector. He will eradicate your energy and send Pennsylvania into a crippling depression.)