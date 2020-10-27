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【美國大選】特朗普：拜登將對賓夕法尼亞州能源業判死刑

環球政治 14:28 2020/10/27

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美國民主黨總統候選人拜登上周辯論後，被揭發曾經反對水力壓裂（fracking）來開採石油和天然氣，遭到共和黨總統特朗普持續追擊。特朗普周一到依重能源業的賓夕法尼亞州拉票，直指拜登的計劃將會對賓夕法尼亞州能源業判處死刑。

【美國大選】拜登疑叫錯特朗普做喬治 再被質疑癡呆【下一頁】

【美國大選】美國民眾憂大選釀暴亂 預先囤積槍械、廁紙【下一頁】

賓夕法尼亞州擁有20張選舉人票，對選情落後的特朗普是不可或缺的搖擺州，重要程度僅次擁有29張選舉人票的佛羅里達州。

特朗普周一在賓夕法尼亞州一口氣舉行了3場造勢集會，聚焦拜登在最後一場辯論提出的能源業轉型構思，形容拜登是企圖抹殺美國能源業。

特朗普表示：

「拜登的計劃是對賓夕法尼亞州的能源業判處經濟死刑。他將鏟除你們的能源業，令賓夕法尼亞州陷入嚴重經濟蕭條。」
（Biden's plan is an economic death sentence on Pennsylvania's energy sector. He will eradicate your energy and send Pennsylvania into a crippling depression.）

拜登在辯論當日談到要把美國能源業，從石油轉向再生能源，並停止向石油工業給予聯邦補貼。

與此同時，他被特朗普翻舊帳，曾經公開反對目前開採石油和天然氣的主要方式水力壓裂，而此舉將導致賓夕法尼亞州大批能源從業員失去工作。雖然拜登即場否認，但同日被特朗普公開他過往演說片段，確認拜登有明言反對，令拜登大為失分。

此外，特朗普指責拜登準備向大眾加稅，擴大最高法院組成，並委任一大堆激進左翼法官，以及摧毀美國郊區。他又斥責拜登的兒子亨特利用家族之名謀取私利，並揚言拜登倘若入主白宮，可能連橢圓形辦公室也會賣掉。

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【美國大選】搖擺州確診急增 特朗普危上加危【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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