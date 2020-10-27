【人工智能】讓AI服務企業　人工智能應融入企業

▲ 安永會計師事務所最新報告《大中華區人工智能成熟度調查：香港和澳門 — 解碼2020，展望數字未來》中提到，新冠肺炎疫情促使傳統企業加快數碼轉型，大部分企業更頻繁地使用科技技術，並相信人工智能（AI）在未來5年內將對行業造就更多更重大影響。（法新社圖片）

早前安永發布，由Microsoft贊助的《大中華區人工智能成熟度調查：香港和澳門 — 解碼2020，展望數字未來》報告出爐，調查邀請大中華區共7個行業，包括專業服務、製造和資源、資訊通訊科技及媒體、金融服務、醫療、零售，以及基礎設施及運輸的116間公司參與。

調查由去年9月開始至2020年4月，期間共收到105份網上調查資料，並以1對1形式，訪問42名企業高級管理人員。

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報告指出，新冠疫情進一步加強人工智能在日常生活中的重要性，對企業和營運而言，其重要性更為顯著，在科技顛覆的新常態下，公司已加快探討人工智能解決方案。報告中，半數以上的受訪企業相信，人工智能最適用於預測業務發展趨勢，以及提升業績增長潛力。

安永大中華區諮詢服務市場拓展主管合夥人謝明發表示，新冠疫情已改變零售文化，從實體商店購物變為網上消費、速遞貨物上門，已完全改變企業業務，以及消費者對線上購物的看法和體驗。

▲ 報告指出，新冠疫情進一步加強人工智能在日常生活中的重要性，公司已加快探討人工智能解決方案。（法新社圖片）

報告顯示，絕大部分（90%）受訪香港公司相信，人工智能將改善營運效率，因而提升企業價值。此外，企業表示他們或會加大投資於新科技，如雲端、人工智能和物聯網，以促進數碼化轉型，這將推動今後於創新科技層面的開支增長。

AI只是協助 以人為本是關鍵

面對使用人工智能技術，讓企業數碼轉型，報告就建議5大步驟。

一）逐步認識人工智能效用與能力

報告建議，不要盲目使用AI，必須先找出企業希望AI解決的問題核心，例如吸引客戶、提高營運效率、加強員工技能、令產品及服務更透明等，讓AI服務企業，而非讓企業業務迎合AI。

二）管理層應有足夠認識及主導AI融合

報告指出，企業管理層應對AI有足夠了解，並對將AI融合企業有明確方向。各行政主管以及董事局成員，都需要主動支援以及動員各員工採用AI技術。

三）招聘新技術員工及在職培訓現有員工

報告指出，要使AI應用更具生產力及效率，關鍵是人才與技術培訓，相關人才不一定是數據科學家或軟件工程技術人員，與人相關的行為科學及經驗亦需要。報告建議，與其到處尋覓人才，不如從下而上培養現有的工程師，專注培養所需技能。

▲ AI可以增強公司的能力，並啟發創意，但不要忘記，「人」才是AI的重心所在。（法新社圖片）

四）建立AI專屬數據策略

報告建議企業，必須有系統地收集、釐清、量度數據，讓數據科學家發掘數據背後的洞見，讓軟件工程師以算式建立應用程式。讓數據架構及管理能釋放AI的潛能，並記住要時常調整商業模式。

五）以人為本

AI可以增強公司的能力，並啟發創意，但不要忘記，「人」才是AI的重心所在。報告建議，企業應設立「以人為本，技術第二」的策略，AI的設計首要輔助人更有效率地工作、玩樂以及生活，反映出「人」的的價值，並鼓勵信任AI應用方案。

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記者：李彥煒