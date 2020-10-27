【港股追蹤】績後跌勢未止 再有券商大削維達目標價

內需股維達國際（03331）上周公布季度業績後，股價裂口下跌，跌勢延續至本周，今日早市再跌超過1%，跌穿22元關口。而且，再多兩間大行下調對股份的目標價，值得投資者留意。

集團早前公布，截至今年9月底，第三季總收益按年減少0.2%，至38.3億元，其中31.24億元來自紙巾分部、7.06億元來自個人護理分部。毛利率按年提升5.6個百分點，至36.9%；經營溢利則同比增長48.1%，至5.45億元。

但花旗績後隨即發表報告，指業績低過該行預期，當中銷售及毛利率較預期低，因面對市場價格競爭，管理層採取較保守策略，會令維達市佔率下滑。

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滙豐研究同樣指維達季績較預期差，該行指，受疫情影響，價格戰推遲到第三季，但維達未有參與戰略性促銷，對季度銷售造成打擊，收入表現持平。由於產能利用率降低，亦導致期內毛利率及經營溢利率表現低於預期。

考慮到市場競爭較預期強，該行將公司2020年至2021年淨利潤預測降低7%至16%，評級由「買入」下調至「持有」，目標價更大削逾25%，由原本31.2元，下調至22.7元。

另外，里昂同樣認為維達第三季收入表現欠佳，但核心營業利潤仍按年增長27%，反映費用控制有所改善。該行預期，由於電商渠道佔維達內地市場收入約44%，維達會在「雙十一」期間加強促銷，除疫情刺激衛生產品需求增長外，旅遊業及B2B市場的復甦亦可能帶動積壓需求。

該行亦考慮到競爭加劇，下調估值基礎，目標價由36.5元，大幅下調逾20%，至28元，以反映利潤增長放緩，但維持「買入」評級，因估值仍然吸引。

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記者：葉志偉