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【流感疫苗】南韓去年1500名長者接種疫苗一周內死亡

環球社會熱點 14:07 2020/10/27

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【流感疫苗】南韓去年1500名長者接種疫苗一周內死亡

南韓連續多日出現接種流感疫苗後死亡的個案，引起各界對流感疫苗安全的憂慮。韓媒報道指，南韓當局公開去年接種流感疫苗的數據，顯示去年接種流感疫苗的季度，共1,531名長者在接種疫苗後一周內死亡。不過，南韓當局強調，接種流感疫苗與死亡存在因果關係的可能性極低。

南韓《朝鮮日報》報道指，南韓疾病管理廳廳長鄭銀敬公布，在2019至2020年預防接種季度（去年7月至今年4月），共有668萬名65歲以上人士接種流感疫苗，其中有1,531人在接種報一周內死亡。

駐韓美軍要求所有成員接種流感疫苗 強調疫苗屬安全 【下一頁】

南韓疾病管理廳把南韓去年的情況，與美國2013年的情況作比較。

數據顯示，美國在2013年，在每10萬名65歲至74歲接種流感疫苗的人士中，平均錄得11.3名死亡個案；每10萬名75歲或以上的人士中， 平均錄得23.2名死亡個案。對比南韓在去年，在每10萬名65歲或以上接種疫苗的人士中，平均錄得22.9名死亡個案。

南韓當局強調，接種流感疫苗與死亡存在因果關係的可能性極低。鄭銀敬呼籲，南韓民眾要接種疫苗，並建議民眾選在身體狀況好的情況接種疫苗。

責任編輯：林嘉莉

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