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【美國大選】600組織據報與中國共產黨有關 或影響大選

環球政治 14:04 2020/10/27

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【美國大選】美600組織據報與中國共產黨有關 或影響大選

美國大選下周二（11月3日）舉行，各方關注會否再現4年前有外國勢力影響大選的事件。美國媒體《新聞周刊》（Newsweek）報道，經過4個月的調查，發現美國有600個本土組織與中國共產黨有關，認為這展示出該組織「影響美國選舉的野心」。

自今年夏天起，Laura Daniels、Jessi Young及Erin Brown開始忙碌，每日在Twitter上發文評論美國政治、疫情等，又不時分享總統特朗普的醜聞。報道指，3人看起來像無所事事美國網民，但其實一點都不簡單。

報道發現，3人的發表言論有時與網絡流傳的訊息一樣，評論內容較為空泛，沒有提及具體事件，目標是試圖打擊美國的民主制度，訊息有時會被社交媒體屏蔽。例如：

「黑人永遠不是奴隸！站起你的頭！」

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不過，報道指出，3人的帳戶均是「假帳號」，身份亦不是真實的。由澳洲政府創辦的澳洲戰略政策研究所國際網絡政策中心，今年夏天分析了數千個這類的Twitter和Facebook帖子，發現背後的發帖都是華人，透過「進行跨平台的不實活動，以達到貶低美國地位的政治目標」。

同時，《新聞周刊》經過4個月調查後證實，美國約600個此類團體，定期與中國共產黨聯絡及接受指導，規模較其他國家或地區發現的大。報道稱，這些組織參與的活動範圍很廣，涉及社會和商業聚會、建立政治和經濟聯繫。

報道續稱，這些組織被指從事大規模的經濟間諜活動。聯邦調查局（FBI）早前表示，當局每10個小時便展開一次與中國有關的調查，在美國有近5000宗活躍的反情報案件，幾乎一半與中國有關。

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責任編輯：鄧燕君

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