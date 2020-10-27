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【螞蟻上市】滙豐、恒生推認購螞蟻集團免手續費　滙豐孖展息率最低0.48厘

即市財經 14:04 2020/10/27

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螞蟻集團認購開鑼，滙豐及恒生均推出新股認購優惠。

螞蟻集團  （新上市編號：06688）  （前稱螞蟻金服）正式開展招股，入場費4040.3元，入場門檻低兼為巨無霸新股，多間券商及銀行爭相推出螞蟻集團IPO認購優惠吸客。已為螞蟻集團預留逾1000億元孖展額度的滙豐HSBC （00005） 指，貸款年利率可低至0.48厘，而恒生 （00011） 則可低至0.9厘。滙豐及恒生均推出新股認購免手續費優惠，詳情如下：

實測用0.5厘孖展認購螞蟻IPO有幾平，詳情看【下一頁】

螞蟻集團6688招股入場費4040元，詳情看【下一頁】

一文看清其他券商預留了多少孖展額度，詳情看【下一頁】

圖解螞蟻招股重點及業務

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滙豐

滙豐指，客戶透過任何渠道申請IPO貸款，年利率均可低至0.48厘。透過滙豐投資全速易應用程式、網上及流動理財認購均可獲手續費豁免。

若新股認購貸款金額等於或低於300萬元，年息為0.88厘。若金額高於300萬元，年息為0.48厘。每一個貸款申請最低貸款額為10萬元，最高貸款金額為2000萬元。

滙豐指，新股認購貸款截止申請時間為周四（29日）下午7時正，或總申請貸款金額已達到該行指定的最高貸款限額。

螞蟻集團認購攻略，詳情看【下一頁】

恒生

恒生稱，於10月27日至10月30日期間，客戶經「恒生投資快」認購新股，可享認購新股手續費（港幣100元）全免；若經恒生個人e-Banking或「恒生投資快」認購指定新股並申請新股貸款，可享特惠貸款年利率，實際年利率低至0.9厘。

另外，新證券客戶透過「恒生投資快」買入港股或A股通股票可享6個月無限次零佣金，存入港股至新證券戶口可享高達3,600元現金獎賞。

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編輯：袁諾曦

香港股票 恒生銀行（00011） 股票 螞蟻集團 螞蟻金服 孖展 IPO 滙豐控股（00005）

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