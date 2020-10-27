蘋果因應稅收及匯率變動　宣布上調部分國家App store價格

▲ 蘋果（Apple）宣布，將會調整部分國家或地區的App Store購買價格，新政策計劃在未來數日內推出。

蘋果（Apple）最近宣布，計劃在未來數日內，根據不同國家的稅收或匯率變動，調整部分國家或地區的App Store購買價格。新政策將會影響應用程式及App內購買的價格，但不會影響自動續訂應用程式價格。

Apple最近發出公告，宣布即將上調巴西、哥倫比亞、印度、印度尼西亞、俄羅斯及南非6個國家的App Store價格。價格會因應不同國家的稅收作出調整，例如印度現時除了徵收18%商品和服務稅之外，額外會向開發商徵收2%稅款。除了上述國家以外，阿爾巴尼亞和冰島的App Store購買價格同樣會作出調整，並以美元為計算基礎。

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蘋果不時都會更改App Store的購買價格，並根據不同稅法、外匯匯率和經濟政策影響作出修改。由於去年日本消費稅上漲，Apple因而提高日本App Store的購買價格。另外，英國脫歐導致匯率急挫，當地用戶更受到高達25%的漲價衝擊。

責任編輯：李寶如