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【滙豐季績】獅王反底 績後股價曾抽升逾5%

股樓投資 13:49 2020/10/27

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市場今日除了最關心螞蟻集團（新上市編號：06688）的上市事宜外，褪色股王滙豐控股（00005）的季度業績，同樣受投資者關注，股價早市已有資金偷步炒業績，到中午正式公布業績好過市場預期後，股份午市隨即突破33元關口，現時約4%。

集團公布，首三季列賬基準除稅前利潤，按年下跌57.1%至73.92億元（美元，下同），經調整除稅前利潤則按年下跌43.8%，至99.39億元。

【港股追蹤】兗州煤業季績有改善 管理層表明派高息，詳情請按見下頁

惟單計第三季，列賬基準除稅前利潤按年跌36.4%至30.74億元，但仍遠高於市場預測，約20億元至24億元的區間。此外，期內經調整除稅前利潤按年下跌20.6%，至43.04億元，遠較市場預期不足30億元為高。

至於投資者最關心的派息問題，集團行政總裁祈耀年指，現時經濟環境面對多重挑戰，集團第三季資本及流動資金比率進一步改善，惟是否就2020財政年度派發一次股息，仍須視乎明年初的經濟狀況，以及徵詢監管機構的結果。若情況許可，集團將尋求派付較為保守的股息。滙控有息派自然令市場受落，令股價午後抽升。

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記者：葉志偉

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