【歐洲第二波疫情】意大利爆發暴力示威 反對新抗疫措施

▲ 意大利多個城市包括米蘭、都靈等，爆發暴力示威衝突，因反對當地對抗第二波疫情的抗疫措施。

歐洲第二波新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情仍未見頂，意大利多個城市包括米蘭、都靈等，爆發暴力示威衝突，因反對當地對抗第二波疫情的抗疫措施，包括關閉健身室、戲院；限制餐廳營業時間等。有示威者搶劫名店、放炮仗，當地警方一度施放催淚彈驅散。

示威在當地政府宣布最新的抗疫措施後開始，包括關閉餐廳、酒吧、健身室、戲院等，部分城市將實施宵禁，包括米蘭所在的倫巴第地區（Lombardy）和都靈所在的皮埃蒙特地區（Piedmont）等，引起群眾不滿，多地爆發示威。

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在都靈，有示威者搶劫名牌店如Gucci等。米蘭所屬的倫巴第地區是疫情重災區，當地有民眾商界高呼「自由」，與警方發生衝突。路透社報道，示威者施放炮仗以及彩色的煙霧，警方則施放催淚彈驅散群眾。

新的防疫措施全國適用，將會持續至11月24日，禁令包括關閉餐廳、酒吧、健身室、戲院等，在當地時間晚上6時生效。餐廳自晚上6點起要暫停堂食服務，午夜前只能提供外賣服務。有接觸的運動將被禁止，但大部分商店仍可營業。全國75%的高中和大學都會使用網上教學。

年初第一波疫情爆發時，實施封城抗疫措施時相當順利；但當地政府希望在對抗第二波疫情時，再次實施相關措施時，就遇到強烈反彈。

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責任編輯：葉芷樺