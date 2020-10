【美國大選】庫什納籲黑人要有「渴望成功」心態 自由派斥種族歧視

▲ 庫什納呼籲黑人要有「渴望成功」心態,才能在特朗普政府政策中受惠。

美國大選下周二(11月3日)舉行,黑人選民意向是其中一個勝負關鍵。總統特朗普的顧問兼女婿庫什納談及政府政策如何幫助黑人,並提到黑人需要有「渴望成功」(want to be successful)的心態,才能受到政策幫助。庫什納的言論隨即惹來左翼自由派傳媒的批評,斥責他種族歧視。

庫什納(Jared Kushner)周一接受霍士電視台訪問,談及特朗普政府的政策,表示政策可以幫助黑人社群擺脫他們一直抱怨的問題,但強調特朗普「不能強迫他們渴望成功,除非他們本身更渴望成功」(he can’t want them to be successful more than they want to be successful)。

庫什納又表示:

「總統特朗普或許不是經常講對說話,但他會做正確的事。他把所想到的事說出來,並獲得結果。」

(President Trump may not always say the right things, but he does the right things. He says what's on his mind and he gets results.)

有關言論立即惹來左翼自由派的主流傳媒攻擊,質疑他是暗示黑人不渴望成功,有人甚至形容庫什納的言論是發放「邪惡的信號」(evil signaling)。

特朗普早前自言,他是繼已故總統林肯之後,為美國黑人社群作最多貢獻的總統。而彭博數據顯示,在新冠肺炎疫情爆發之前的2019年,黑人失業率是降至美國史上新低,但仍較白人失業率高出2個百分點。

根據2019年美國人口普查署的估算,黑人是美國人口第3多的種族,佔13.4%,次於63.4%的白人和15.3%的拉丁裔。但特朗普上屆大選在黑人得票方面表現差勁,較民主黨對手希拉莉少82個百分點。

▲ 庫什納是特朗普心腹,委派他主管中東事務。

責任編輯:陳啟賢