【美國大選】庫什納籲黑人要有「渴望成功」心態 自由派斥種族歧視

▲ 庫什納呼籲黑人要有「渴望成功」心態，才能在特朗普政府政策中受惠。

美國大選下周二（11月3日）舉行，黑人選民意向是其中一個勝負關鍵。總統特朗普的顧問兼女婿庫什納談及政府政策如何幫助黑人，並提到黑人需要有「渴望成功」（want to be successful）的心態，才能受到政策幫助。庫什納的言論隨即惹來左翼自由派傳媒的批評，斥責他種族歧視。

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庫什納（Jared Kushner）周一接受霍士電視台訪問，談及特朗普政府的政策，表示政策可以幫助黑人社群擺脫他們一直抱怨的問題，但強調特朗普「不能強迫他們渴望成功，除非他們本身更渴望成功」（he can’t want them to be successful more than they want to be successful）。

庫什納又表示：

「總統特朗普或許不是經常講對說話，但他會做正確的事。他把所想到的事說出來，並獲得結果。」

（President Trump may not always say the right things, but he does the right things. He says what's on his mind and he gets results.）

有關言論立即惹來左翼自由派的主流傳媒攻擊，質疑他是暗示黑人不渴望成功，有人甚至形容庫什納的言論是發放「邪惡的信號」（evil signaling）。

特朗普早前自言，他是繼已故總統林肯之後，為美國黑人社群作最多貢獻的總統。而彭博數據顯示，在新冠肺炎疫情爆發之前的2019年，黑人失業率是降至美國史上新低，但仍較白人失業率高出2個百分點。

根據2019年美國人口普查署的估算，黑人是美國人口第3多的種族，佔13.4%，次於63.4%的白人和15.3%的拉丁裔。但特朗普上屆大選在黑人得票方面表現差勁，較民主黨對手希拉莉少82個百分點。

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▲ 庫什納是特朗普心腹，委派他主管中東事務。

責任編輯：陳啟賢