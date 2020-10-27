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【美國大選】拜登威斯康星遇挫 法院裁定不點算遲到郵寄選票

環球政治 13:47 2020/10/27

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今屆美國大選在疫情中舉行，難免多了選民選擇郵寄投票，降低感染風險，惟郵遞帶來不確定性，若出現延誤如何處理？美國最高法院最新裁定，搖擺州威斯康星州不計算大選日後才收到的遲到選票，被視為民主黨的一大挫折。

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最高法院8名大法官，周一以5比3裁定，不會點算大選日後才收到的郵寄選票，地方法院的判決被推翻。地方法院本來認為，只要郵戳顯示是在大選結束前寄出，在大選後6日內收到的選票，都屬有效。

最高法院在判辭中出，選舉必須在某時間點結束，要有單一的死綫，讓事情更清晰，要求所有選票在選舉日前運抵，確保所有選民步伐一致。不過亦有大法官反對，提出異議，指疫情嚴重，這會剝奪負責任選民的權利。

訴訟源於當地投票權益團體，他們聯同民主黨採取法律行動，尋求推遲點票死綫。威斯康星州疫情頗嚴重，醫院已接近爆滿，故郵寄選票人數大增，選票寄送需時延長，他們認為應特事特辦，改變規定，押後死綫。

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共和黨則認為應繼續一貫規定，強調選民已有充份時間投票。威斯康星州對特朗普連任相當之重要，2016年特朗普在此險勝，但今屆選舉，民調顯示拜登在當地支持度領先。

責任編輯：林建忠

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