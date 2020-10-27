美國上訴法院駁回司法部　要求WeChat下架

美國上訴法院於周一（26日）駁回司法部要求政府立即從Apple Inc.和Alphabet Inc.旗下Google提供在美國應用商店中的Wechat下架。三名法官均指出未有證據顯示，Wechat會對政府造成逼在眉睫而且無法彌補的傷害。

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綜合外媒報道，在上周五（23日）美國一名法官駁回司法部要求撤銷早前暫緩處理美國商務部要求WeChat的下架令。有WeChat用戶認為，這項規定可避免「史無前例地關閉美國數百萬人所依賴的主要通訊平台」。美國商務部原本要求，在9月20日時，禁止WeChat在美國進行交易，亦意味皆時全美用戶或無法使用該程式。上訴法院表示，將排期在2020年1月處理。WeChat在美國平均每天有1900萬活躍用戶。

司法部認為，WeChat和中國短片社交平台TikTok威脅美國國家安全。

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責任編輯：黎淑雯