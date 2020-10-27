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【滙豐業績】滙豐香港季內少賺37%　收入動力明顯減弱

即市財經 13:30 2020/10/27

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滙豐香港第3季盈利未見復甦，按年再挫37%。

滙豐 （00005） 季績有驚喜，帶動績後股價急彈，亞洲區繼續獨撐集團盈利，季內貢獻32億美元稅前利潤。其中，單計香港區業務，第3季列帳基準稅前溢利18.96億美元，較去年同期急跌37%，按季亦跌15.5%，主要反映收入動力減弱。

滙豐午後股價急彈逾5%，並爭取明年派發一次性的「較保守」股息【一文看清業績重點】

第3季期間，滙豐香港區錄得營運收入8.3億美元，按年跌23.6%，其中以淨利息收入的跌幅較明顯，按年減少31.9%。期內，香港區預期信貸損失不論按年抑或按季均有所減少，分別跌57%及76.8%，反映今次盈利下跌並非主要受撥備拖累，更多是核心業務收入增長放緩。

若撇除重大項目，香港區第3季經調整稅前溢利則報19.17億美元，按年跌37.2%、按季跌16.7%。

中美關係緊張，美國總統大選在即，滙豐表明正評估相關影響【下一頁】

一直是盈利火南頭的香港區，滙豐特別提到如中美的緊張局勢持續，可能令本港的貿易及監管環境進一步受損，但香港的金融服務業則維持強勢，並受惠於穩定的流動資金狀況。

滙豐中國業務方面，季度列帳稅前溢利5.15億美元，按年跌30.9%、按季減少39%，季內同樣見收入轉跌。

相關文章：

（較早前報道－滙豐香港第2季業績）【滙豐業績】滙豐香港信貸損失激增10倍 次季稅前溢利跌3成

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編輯：趙穎妍

香港股票 業績公布 本地銀行股 中美關係 滙豐控股（00005） 美元 香港 中國 美國 總統大選

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