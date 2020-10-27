▲ 【流感疫苗】駐韓美軍要求所有成員接種 強調疫苗屬安全

新冠肺炎全球大流行，不少高風險人士因應專家呼籲，注射流感疫苗。不過，南韓連續多日出現接種流感疫苗後死亡的個案，引起各界對流感疫苗安全的憂慮。駐韓美軍周二則表示，要求所有成員在12月1日前，接種流感疫苗，指在新冠疫情持續之際，美軍更應該及時接種流感疫苗。

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駐南韓美軍司令艾布蘭（Robert Abrams）周二指，所有美軍成員都被要求每次接種流感疫苗，並下令所有駐韓美軍都要在12月1日前接種。

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艾布蘭發表聲明指：

「我們不能因延遲或避免注射流感疫苗，以增加感染新冠病毒的潛在風險。你們應盡自己的能力保護部隊，今日就去注射疫苗。」 （The potential exposure of the COVID-19 virus is something we cannot afford to risk by delaying or avoiding the flu shot. Do your part to protect the force, and get your shot today.）

艾布蘭又指，該些流感疫苗是由美國國防部分發，並已獲美國食品及藥物管理局（FDA）許可。

艾布蘭強調，這批流感疫苗，與全球其他有關接種流感疫苗致死或致病的個案無關，亦未接獲報告指有嚴重副作用。

責任編輯：林嘉莉