【流感疫苗】駐韓美軍要求所有成員接種 強調疫苗屬安全

新冠肺炎全球大流行,不少高風險人士因應專家呼籲,注射流感疫苗。不過,南韓連續多日出現接種流感疫苗後死亡的個案,引起各界對流感疫苗安全的憂慮。駐韓美軍周二則表示,要求所有成員在12月1日前,接種流感疫苗,指在新冠疫情持續之際,美軍更應該及時接種流感疫苗。

駐南韓美軍司令艾布蘭(Robert Abrams)周二指,所有美軍成員都被要求每次接種流感疫苗,並下令所有駐韓美軍都要在12月1日前接種。

艾布蘭發表聲明指:

「我們不能因延遲或避免注射流感疫苗,以增加感染新冠病毒的潛在風險。你們應盡自己的能力保護部隊,今日就去注射疫苗。」

(The potential exposure of the COVID-19 virus is something we cannot afford to risk by delaying or avoiding the flu shot. Do your part to protect the force, and get your shot today.)