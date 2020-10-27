  • 28°C
香港時間 : 20201027日 (二) 14:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【流感疫苗】駐韓美軍要求所有成員接種 強調疫苗屬安全

環球社會熱點 13:20 2020/10/27

分享：

【流感疫苗】駐韓美軍要求所有成員接種 強調疫苗屬安全

新冠肺炎全球大流行，不少高風險人士因應專家呼籲，注射流感疫苗。不過，南韓連續多日出現接種流感疫苗後死亡的個案，引起各界對流感疫苗安全的憂慮。駐韓美軍周二則表示，要求所有成員在12月1日前，接種流感疫苗，指在新冠疫情持續之際，美軍更應該及時接種流感疫苗。

【流感疫苗】南韓死亡增 新加坡停用2款疫苗（附藥廠名單） 【下一頁】

駐南韓美軍司令艾布蘭（Robert Abrams）周二指，所有美軍成員都被要求每次接種流感疫苗，並下令所有駐韓美軍都要在12月1日前接種。

【流感疫苗】南韓增至59人接種後死亡 無意叫停計劃 【下一頁】

艾布蘭發表聲明指：

「我們不能因延遲或避免注射流感疫苗，以增加感染新冠病毒的潛在風險。你們應盡自己的能力保護部隊，今日就去注射疫苗。」

（The potential exposure of the COVID-19 virus is something we cannot afford to risk by delaying or avoiding the flu shot. Do your part to protect the force, and get your shot today.）

艾布蘭又指，該些流感疫苗是由美國國防部分發，並已獲美國食品及藥物管理局（FDA）許可。

艾布蘭強調，這批流感疫苗，與全球其他有關接種流感疫苗致死或致病的個案無關，亦未接獲報告指有嚴重副作用。

責任編輯：林嘉莉

相關文章

【新冠肺炎】倫敦研究：病癒後抗體急減 群體免疫無望
今日
【新冠肺炎】倫敦研究：病癒後抗體急減 群體免疫無望
【新冠肺炎】世衛警告放棄抗疫很危險 特朗普否認投降
今日
【新冠肺炎】世衛警告放棄抗疫很危險 特朗普否認投降
【歐洲第二波疫情】法國入院人數創半年高 擬提早宵禁時間
今日
【歐洲第二波疫情】法國入院人數創半年高 擬提早宵禁時間
【新冠疫苗】牛津疫苗報捷 老少都有免疫力
今日
【新冠疫苗】牛津疫苗報捷 老少都有免疫力
【新冠肺炎】英藥店Boots推12分鐘檢測 售1200元
2020/10/26
【新冠肺炎】英藥店Boots推12分鐘檢測 售1200元
疫情 傳染病 南韓 美國 疫苗 流感 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【歐洲第二波疫情】意大利爆發暴力示威 反對新抗疫措施

下一篇文章

【新冠肺炎】倫敦研究：病癒後抗體急減 群體免疫無望
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】總統辯論結束 特朗普：拜登奧巴馬辦事不力 我才競選總統
【美國大選】總統辯論結束 特朗普：拜登奧巴馬辦事不力 我才競選總統
【美國大選】特朗普稱對黑人貢獻僅次林肯 拜登：林肯才最種族主義
【美國大選】特朗普稱對黑人貢獻僅次林肯 拜登：林肯才最種族主義
新型冠狀肺炎全球疫情（10月27日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月27日 時間14:00）
【BNO移民】英國政府停批NI碼 累大批人搵唔到工開唔到戶
【BNO移民】英國政府停批NI碼 累大批人搵唔到工開唔到戶
南韓接種流感疫苗後增至36人死 當局正研究是否需要煞停
南韓接種流感疫苗後增至36人死 當局正研究是否需要煞停
【美國大選】5000萬人提早投票 民調指3成人選舉日才投
【美國大選】5000萬人提早投票 民調指3成人選舉日才投