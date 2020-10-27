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【限聚令放寬】政府放寬七項社交距離措施 食肆放寬至6人一枱（不斷更新）

即市財經 15:19 2020/10/27

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政府下午將交代防疫措施更新

食物及衞生局局長陳肇始今日（27日）下午2時半在見傳媒交代最新的社交距離措施，食物及衞生局副秘書長（衞生）陳偉基亦會出席。餐廳限聚令放寬，食肆內防疫安排將放寬至6人一枱，酒吧將由現時的每枱2人放寬至4人一枱，惟酒吧不准過檯，食肆的堂食營業時間延長至2時。行政長官林鄭月娥今早表示，本周四到期的社交距離措施會作有限度調整，包括開放泳灘。

政府放寬社交距離措施最新安排

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以下不斷更新：

【15：14】重申限聚令不超過4人是適合做法，而餐廳由4人放寬至6人是配合市民、就業及經濟等需要。強制檢測未有細節，病人要有何病徵才需要呈報、私人醫生如何呈報等仍未有具體要求。

【15：12】內地返港人士豁免14日隔離初期會有配額，但分配機制未定。

【15：11】強制檢測的法律框架正在研究中，人權等問題亦一直有檢現，會留意社會對框架的意見。

【15：08】四個長期檢測中心將位於港島、新界東、新界西、九龍，各區設有一個，但具選址未定，招標即將展開。

【15：03】中國很多地區疫情已穩定了一段長時間，如內地人士來港可出示陰性檢測結果，可豁免14日隔離，政府正處理相關細節。

【14：59】限聚令不放寬仍維持4人，但餐廳一枱最多可6人，陳肇始認為放寬後風險仍可管理。強制檢測未有任何細節。

【14：57】如市民拒絕強制檢測，警方可否執法？陳肇始無正面回應，只稱高風險群組應儘快檢測，以免傳播疫情，現時政府努力勸市民自願檢測，但同時正就強制檢測擬定法例。台灣多日零確診，香港有否與對方聯絡商討出入境放寬事宜？陳肇始亦無正面回應，僅指一直有做風險評估，聯絡不同地區的事宜由政制及內地事務局負責。

【14：43】海外疫情仍然嚴峻，香港入境防控措施仍未能放寬，會將比利時加入高風險地區，稍後會刊憲

【14：39】宣布七項防疫措施改動，周五起生效，分別是：堂食營業時間延長至2時；酒吧及酒館以外餐廳將放寬至6人一枱；酒吧及酒館等可放寬至4人；酒吧及酒館的客人只可在餐桌飲食；餐廳的現場表演可以恢復；室內體育處所市民可不戴口罩；公眾娛樂場所、泳池、餐館等處所的人數上限放寬至75%。另外，康文署稱後會宣布泳灘開放事宜。

【14：38】目前疫情仍未完全受控，無條件大幅放寬現行社交區隔措施，只能放寬部份處所。

【14：36】陳肇始稱，最近兩周本港疫情已有所放緩，但仍有隱形傳播鍊，在有效療法出現前，社會難免會繼續出現零星個案或群組。

相關文章：林鄭月娥下周二訪京商討支援本地經濟措施　下月豁免內地港人返港14日檢疫

 

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