【限聚令】政府放寬七項社交距離措施 食肆放寬至6人一枱（不斷更新）

▲ 政府下午將交代防疫措施更新

食物及衞生局局長陳肇始今日（27日）下午2時半在見傳媒交代最新的社交距離措施。食物及衞生局副秘書長（衞生）陳偉基亦會出席。消息指，食肆內防疫安排將放寬至6人一枱，酒吧將由現時的每枱2人放寬至4人一枱，惟酒吧不准過檯。行政長官林鄭月娥今早表示，本周四到期的社交距離措施會作有限度調整，包括開放泳灘。

以下不斷更新：

【14:43】海外疫情仍然嚴峻，香港入境防控措施仍未能放寬，會將比利時加入高風險地區，稍後會刊憲。

【14:39】宣布七項防疫措施改動，周五起生效，分別是：堂食營業時間延長至2時；酒吧及酒館以外將放寬至6人一枱；酒吧及酒館等可放寬至4人；酒吧及酒館的客人只可在餐桌飲食；餐廳的現場表演可以恢復；室內體育處所市民可不戴口罩；公眾娛樂場所、泳池、餐館等處所的人數上限放寬至75%。另外，康文署稱後會宣布泳灘開放事宜。

【14:38】目前疫情仍未完全受控，無條件大幅放寬現行社交區隔措施，只能放寬部份處所。

【14:36】陳肇始稱，最近兩周本港疫情已有所放緩，但仍有隱形傳播鍊，在有效療法出現前，社會難免會繼續出現零星個案或群組。

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