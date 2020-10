【新冠肺炎】倫敦研究：病癒後抗體急減 群體免疫無望

新冠肺炎全球大流行,不少國家在入冬前已經再爆發第二、甚至第三波疫情,要遏止新冠肺炎傳播似乎愈來愈困難。即使是受爭議的群體免疫(herd immunity)也難寄望,英國倫敦帝國學院的最新研究顯示,感染新冠肺炎的人在病癒後,體內抗體水平便會急速下降,恐怕無法做到群體免疫的效果。

【新冠疫情】譚德塞斥群體免疫策略「不道德、不科學」【下一頁】

倫敦帝國學院(Imperial College London)在6月至9月進行研究,對36.5萬人進行三輪檢測。結果顯示,在首輪封城措施放寬的6月底至7月初,約6%人有新冠肺炎的抗體,但到了上月第二波疫情全面爆發,有抗體的人數比例已降至4.4%。

研究又發現,黑人、亞洲人和其他少數族裔的年輕人和醫護人員,有較高抗體水平,可能因為他們經常與受感染者有接觸。

英國天空新聞引述教授巴克利(Wendy Barclay)指,抗體只有3至4星期能維持於高水平,之後便會下降,情況就像經常在冬季出現的季節性冠狀病毒,一般在相隔6至12個月便可以重新感染人。

雷丁大學助理教授愛德華茲(Alexander Edwards)補充,暫時仍未完全掌握到,一旦人們再次接觸到病毒,抗體能夠多快增加。

【歐洲第二波疫情】瑞典外交官否認尋求群體免疫【下一頁】

瑞典群體免疫策略釀悲劇 死亡人數1869年饑荒以來最高【下一頁】

另一參與研究的教授沃德(Helen Ward)指,研究結果強烈反映,群體免疫是無法達到的目標。她說:

「當你以為在百分之95的人仍然容易受感染,我們距離能夠防止傳播的人口保護措施還很遙遠。這不能將之作為控制感染的策略。」

(When you think 95 people out of 100 are still likely to be susceptible, we are a long, long way from anything resembling population level protection against onward transmission. It's not something you can use as a strategy for infection control in the population.)