【新冠肺炎】倫敦研究：病癒後抗體急減 群體免疫無望

新冠肺炎全球大流行，不少國家在入冬前已經再爆發第二、甚至第三波疫情，要遏止新冠肺炎傳播似乎愈來愈困難。即使是受爭議的群體免疫（herd immunity）也難寄望，英國倫敦帝國學院的最新研究顯示，感染新冠肺炎的人在病癒後，體內抗體水平便會急速下降，恐怕無法做到群體免疫的效果。

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倫敦帝國學院（Imperial College London）在6月至9月進行研究，對36.5萬人進行三輪檢測。結果顯示，在首輪封城措施放寬的6月底至7月初，約6%人有新冠肺炎的抗體，但到了上月第二波疫情全面爆發，有抗體的人數比例已降至4.4%。

研究又發現，黑人、亞洲人和其他少數族裔的年輕人和醫護人員，有較高抗體水平，可能因為他們經常與受感染者有接觸。

英國天空新聞引述教授巴克利（Wendy Barclay）指，抗體只有3至4星期能維持於高水平，之後便會下降，情況就像經常在冬季出現的季節性冠狀病毒，一般在相隔6至12個月便可以重新感染人。

雷丁大學助理教授愛德華茲（Alexander Edwards）補充，暫時仍未完全掌握到，一旦人們再次接觸到病毒，抗體能夠多快增加。

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另一參與研究的教授沃德（Helen Ward）指，研究結果強烈反映，群體免疫是無法達到的目標。她說：

「當你以為在百分之95的人仍然容易受感染，我們距離能夠防止傳播的人口保護措施還很遙遠。這不能將之作為控制感染的策略。」

（When you think 95 people out of 100 are still likely to be susceptible, we are a long, long way from anything resembling population level protection against onward transmission. It's not something you can use as a strategy for infection control in the population.）

這亦跟之前醫學界另一派發表的「大巴靈頓宣言」（Great Barrington Declaration）互相違背，該宣言主張讓年輕和健康人士感染新冠肺炎，藉此產生一定數量、具有抗體的人口，從而達到群體免疫效果。

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責任編輯：陳啟賢