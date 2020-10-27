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【新股IPO】榮昌生物製藥明日起招股入場費26,313元　獲19位基石捧場

即市財經 12:53 2020/10/27

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【新股IPO】榮昌生物製藥明日起招股入場費26,313元　獲19位基石捧場

榮昌生物製藥 （09955）明日招股，公司擬發行7653.7萬股H股，約佔擴大後股本16%。，當中90%為國際配售，10%為公開發售。招股價介乎50.3元至52.1元，集資規模達38.5億至39.88億元。每手500股，入場費26,313元。

榮昌生物製藥已與19位基石投資者訂立協議，擬合共認購2.227億美元股份（以招股價中間價計），有關股份佔行使超額配股權前發售股份總數的45%。該19位基石投資者包括富達、貝萊德、新加坡政府投資公司、高瓴資本、中信產業基金、中國生物製藥（01177）、新華人壽（01336）（滬：601336）及奧博資本等。

榮昌生物為一家進入商業化階段的生物製藥公司。公司主要研發針對新的靶點及深生物藥。集團旗下產品線主打3種具有高度特異性的核心候選藥物，分別治療自身免疫、腫瘤科和眼科疾病 。

是次集資所得，計劃其中50%用於臨床開發及商業化、25%用於撥付建造新生產設施以擴大商業生產產能；15%用於償還榮昌製藥的借款；10%用作一般企業及營運資金用途。

榮昌生物製藥將於將於明日（28日）至下月2日中午12時招股，下月2日定價，9日掛牌。聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人為海通國際。

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編輯：吳敏芳

 

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