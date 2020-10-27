▲ 【新冠肺炎】世衛警告放棄抗疫很危險 特朗普否認投降

全球新冠肺炎疫情持續，美國疫情更見反彈。世界衛生組織（WHO，世衛）總幹事譚德塞警告，放棄控制疫情「很危險」，促各國要「權衡人命和經濟」。美國民主黨總統候選人拜登斥，總統特朗普對疫情投降，特朗普否認。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）承認，經過多月來的抗疫，各國開始出現「抗疫疲勞」。他坦言：

「（疫情）很難熬，疲勞也是真的，但我們不能放棄。」

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美國白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）日前表示，華府已將焦點轉向「緩解因素」（mitigating factors），包括尋找疫苗或治療方法等， 而不是消滅病毒。梅多斯稱，特朗普政府將不會控制疫情。

譚德塞回應指，同意聚焦「減災」很重要，尤其保護易高風險人士，「但放棄控制很危險」。他又強調，「減災」和控制疫情並非對立，可以同步進行。

譚德塞重申，這場疫情沒有「靈丹妙藥」，雖然政府有抗疫責任，但每個人都有義務遏止疫情，促請民眾做好本份，並明言「沒有人再歷經封城」。

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責任編輯：鄧燕君