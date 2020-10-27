【滙豐業績】美國《香港自治法》允制裁金融機構　滙豐：正評估事態發展對營運影響

▲ 滙豐指，目前正評估美國的制裁對營運的潛在影響。

滙豐 （00005） 第3季績出爐，業績勝預期以外，市場更關注滙豐對地緣政治風險的解讀。滙豐在業績報告中提及，中美緊張關係持續升溫，美國通過的《香港自治法》更授權對非美國金融機構施加二級制裁，集團指「正評估事態發展對營運的影響」。

滙豐第3季績出爐，一文看清業績重點【下一頁】

滙豐表示，根據美國財政部的命令及《香港自治法》，或會有更多個人或實體被納入制裁範圍，現正評估事態發展對營運的影響。

滙豐：美國大選在即 增添地緣政治的不明朗性

而根據《自治法》，美國國務院在制裁名單公布後30日至60日內會發布第二份報告，列出任何在知情下與早前列明的任何個人或實體進行重大交易的非美國金融機構。滙豐指，報告為可能實施二級制裁的基礎。此外，美國總統大選在即，亦增添地緣政治的不明朗因素。

美國國務院警告：勿與制裁人士有業務往來 關注管理層回應

美國國務院早前曾警告金融機構，切勿與被制裁人士進行業務往來，否則可能面對制裁。

滙豐指，鑑於亞洲、尤其是香港，對集團盈利能力及增長前景有重要策略意義，區內地緣政治風險對集團的財務影響因而加劇，將會繼續監察情況。

事實上，在滙豐第3季績的稅前溢利31億美元中，亞洲業務的稅前溢利就達到32億美元，撐起整個集團的收益表現。

滙豐主席一番話獲中國駐英大使友善回覆，政治風險降溫？【下一頁】

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編輯：趙穎妍