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【登陸月球】NASA首次發現陽光照射的月球表面存有水分

科技 12:48 2020/10/27

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最近NASA首次證實，在陽光能夠照射的月球表面發現水分，顯示水分可分布在月球表面，而不僅限於寒冷及不受陽光照射的地區。

過往天文學界曾確認月球表面有水的存在，不過一直都認為水只會存在於兩極的隕石坑深處。最近，美國太空總署（NASA）的同溫層紅外線天文台（SOFIA）終於首次證實，在陽光能夠照射的月球表面發現水分，顯示水分可分布在月球表面，而不僅限於寒冷及不受陽光照射的地區。

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【登陸月球】阿聯酋擬2024年探月車登陸月球

經多番觀察後，人類過去對月球的觀測確認了氫原子以和氧原子結合的方式存在於表面，但無法得知是水分子（H2O）還是氫氧基（OH）的形式。SOFIA最終在月球南半球、克拉維斯環形山附近，發現水分子。所探測到的水含量，相當於1立方公尺的土壤中，大約含有355毫升水分。這些水分子很可能存在於塵土和其他粒子之間的空隙，或者困於火山玻璃中。

對於SOFIA的新發現，NASA天體物理部門總監赫茲（Paul Hertz）表示：「我們尋獲的跡象表明，水分可能存在於陽光能照射的月球一面。」他認為，有關發現挑戰人類對月球表面的理解之餘，亦同時提出與深空探索有關的資源問題。

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是次發現，對於考慮讓太空人建立月球基地有很大幫助，他們將可以利用這些資源來飲用和製造火箭燃料。而相關研究結果已發表在最新一期的《自然天文學》雜誌中。

責任編輯：施雯雯

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