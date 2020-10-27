【小米股價】大摩下調小米評級 稱三因素困擾小米

▲ 大摩下調小米評級

大摩發表報告，指小米 （01810） 股價飆升過後，市場已大致反映了市佔率提高利好因素，其風險回報已變為中性；另一方面小米目前需目前多項不確定性，故將小米評級由「增持」下調至「與大市同步」，目標價維持於24元。

小米今早收報21.05元，跌3.7%，成交15.12億元。

早前有報道指華為可能分拆「榮耀」手機，大摩稱雖然未能證實消息，但華為任何關於「榮耀」的變動都可能對小米市佔率產生潛在負面影響。海外市場方面，印度本地營運商Reliance Jio有指計劃於今年內推廣自身品牌的低端手機，如消息屬實，將影響小米在當地的主導地位。

另外，騰訊 （00700） 計劃於今年下半年推出多款手機遊戲，這可能會加強騰訊在分銷方面的議價能力，從而削弱小米遊戲業務的收入。

小米將於下月24日公布第三季業績，大摩預期小米第三季經調整淨利潤為39億元人民幣，按年及按季分別升13%及17%。

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編輯﹕謝智聰