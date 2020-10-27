▲ 香港恒生大學傳播學院舉辦「新聞傳播教育何去何從？」— 學界與業界圓桌論壇，多名新聞傳播教育及新聞業界的學者專家出席參與討論。

香港恒生大學（恒大）傳播學院於今天（10月24日）舉辦「新聞傳播教育何去何從？」— 學界與業界圓桌論壇，多名新聞傳播教育及新聞業界的學者專家出席參與討論，共同探討「新聞傳播教育的角色與挑戰」及「新聞傳播教育的未來與契機」等議題。會上眾人踴躍發言，就新聞傳播教育現今面對的挑戰及未來發展方向提出寶貴意見。

出席圓桌論壇的學者及新聞業界代表包括：香港浸會大學傳理學院院長教授黃煜、香港中文大學新聞與傳播學院教授蘇鑰機、香港大學新聞及傳媒研究中心教授傅景華、香港珠海學院新聞及傳播學系專業應用教授關偉、香港恒生大學傳播學院教授趙應春、香港新聞行政人員協會主席張秀雲、香港記者協會主席楊健興、香港經濟日報集團執行董事及社長陳早標、香港01 執行總編輯戚本業、AM730副社長馮振超，以及有線電視前總主播王春媚。

恒大校長何順文致辭時表示，近年世界各國和香港都經歷本世紀以來最為特殊與嚴峻的變化，包括世界地緣政治結構的改變及新冠肺炎疫情的衝擊，在這場世界性的變局中，媒體一直扮演傳播真相與解析原因的重要角色。「在越紛亂的世局中，新聞傳播業界和新聞傳播教育所培育出來的優秀新聞從業人員所扮演的角色就越顯得重要。」他期望學界與業界能擴大合作，以提升新聞傳播教育的質素和吸引更多學生報讀，為香港社會的健全發展貢獻力量。

恒大協理副校長（傳訊及公共事務）及傳播學院院長曹虹致辭時表示，香港的新聞傳播教育近年正面對「少子化」帶來生源不足的巨大衝擊，以及社會運動和新聞媒體市場萎縮，對青年學子從事新聞工作意欲的影響。「這些因素，都促使新聞傳播教育工作者，有必要對現有的教學與訓練進行省思。」她希望藉著是次討論能夠為香港的新聞傳播教育把脈，並提供未來可行的路向。

與會人士各自提出近年新聞傳播教育及新聞業界面對的挑戰，例如傳統新聞行業的轉型、傳播科技的趨勢、新聞從業員的專業操守等。有與會人士認為，新聞傳播課程需要積極融合科技，以配合未來社會及行業發展。亦有意見指，記者既擁有「第四權」，同時亦有社會責任，須秉持公正、客觀、不偏不倚的新聞價值理念及反覆查證新聞內容真確無誤，挽回新聞業界公信力為當務之急。至於新聞傳播課程內容，有與會人士建議加強培訓學生創新能力、國際視野、科技應用等範疇，亦需要提高學生的同理心及正確的做人處事態度，以配合業界未來所需。

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