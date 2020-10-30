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【螞蟻IPO孖展】全城瘋搶螞蟻集團IPO孖展凍資近5000億　滙豐借出1500億、券商破紀錄成績（不斷更新）

即市財經 11:03 2020/10/30

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螞蟻集團IPO孖展火熱，多家券商及銀行也提供優惠。

螞蟻集團 （新上市編號：06688） IPO認購今日結束，螞蟻集團於周二（27日）至周五（30日）公開招股反應熱熾，繼周四截止孖展認購，現金認購也陸續截單。至周五上午11時，多間券商及銀行先後交代成績表，齊言錄得破紀錄認購規模，計及銀行券商已公布的孖展、現金認購規模，螞蟻集團IPO公開發售部分已錄近5000億元認購，相當於螞蟻集團H股公開發售部分超額認購約150倍。

147萬人認購螞蟻集團、凍資近1.3萬億元  券商估首日升10%至20%，詳情見【下一頁】

螞蟻集團IPO一人一手機會高？詳情看【下一頁】

螞蟻集團IPO規模巨大，銀行亦罕有備有巨額參戰，至周四晚上資料，單計孖展認購，滙豐 （00005） 借出約1500億元、中銀 （02388） 借出1000億元，恒生 （00011） 額度已暫時用完，甚至提早在周五早上8時截止現金認購。

滙豐發言人指，螞蟻集團IPO認購反應非常熱烈， 接獲的申請宗數及IPO貸款均為滙豐最高紀錄，認購申請中，有超過96%經由數碼渠道進行，每名客戶平均認購約300手股票。

中銀香港也指，是次無論是新股融資申請總額或申請人數均創該行近年新高，約96%客戶經該行手機銀行及網上銀行認購。

據券商界最新資料，耀才證券 （01428） 借出470億元孖展，輝立、大華繼顯分別借出310億元，凱基、信誠分別借出186億和183億元，華盛借出90億元。時富早前指，初步預留額度已爆，將加至60億元。

富途證券孖展認購約317.8億元，但公司先行公布至上午9時，通過富途認購的金額達到478億港元，認購客户突破20萬人。

一文看清券商預留了多少孖展額度，詳情看【下一頁】

滙豐千億孖展額度借爆再加碼，詳情看【下一頁】

螞蟻集團香港上市共發行16.7億股，合共集資1336億元，其中香港公開發售為4176.8萬股，佔香港發行總股數僅2.5%，其餘為國際配售合共約16.29億股，佔97.5%。

根據回撥機制，若公開發售部分超購10至15倍，佔比將提升至5%，即8353.6萬股；若超購15至20倍，佔比升至7.5%，即約1.25億股；若超購20倍或以上，佔比將增至10%，即1.67億股，令可分配手數增至逾330萬手。

有銀行提供低至0.5厘息的螞蟻IPO孖展，即係有幾平？【下一頁】

螞蟻集團認購攻略，詳見【下一頁】

圖解螞蟻IPO招股及業務

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螞蟻集團IPO每股80元，每手（50股）入場費4040.3元。螞蟻集團預計11月5日掛牌上市。中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利為聯席保薦人。

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編輯：陳韻妍

香港股票 螞蟻集團（06688） 集資 孖展 配售 IPO
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