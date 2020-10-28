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【螞蟻IPO孖展】全城瘋搶螞蟻集團IPO　次日孖展暫錄2634.7億超購77倍、回撥增至1成（不斷更新）

即市財經 18:41 2020/10/28

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螞蟻集團IPO孖展火熱，多家券商及銀行也提供優惠。

螞蟻集團 （新上市編號：06688） IPO已經展開，於周二（27日）至周五（30日）公開招股，螞蟻孖展認購亦火熱進行，次日孖展錄得約2000億元。綜合多間券商及銀行，截至周三（28日）下午18時35分，螞蟻集團IPO孖展暫錄約2634.7億元，相當於超額認購約77倍。

根據回撥機制，若公開發售部分超購10至15倍，佔比將提升至5%，即8353.6萬股；若超購15至20倍，佔比升至7.5%，即約1.25億股；若超購20倍或以上，佔比將增至10%，即1.67億股。

螞蟻孖展認購中，滙豐 （00005） 借出930億元，耀才借出330億元，富途借出211.7億元，大華繼顯借出近300億元，輝立借出300億元，信誠借出174億元，凱基借出180億元，英皇借出75億元。

滙豐首日已借出逾920億孖展，詳情看【下一頁】

另外，中銀香港表示，螞蟻集團認購反應熱烈，早前預留之新股融資額度已滿，並已加推額度以回應客戶需求，先到先得，額滿即止。經電子渠道認購新股融資年利率劃一0.5厘。該行指客戶多選用手機銀行及網上銀行認購螞蟻集團，佔整體認購筆數達96%。

一文看清券商預留了多少孖展額度，詳情看【下一頁】

有券商孖展額度已借爆，大華繼顯表示，早前預留200億元已借爆，額外加開80億元也借爆。時富則指，初步額度已爆，將加至60億元。

螞蟻集團IPO一人一手機會高？詳情看【下一頁】

螞蟻集團香港上市共發行16.7億股，合共集資1336億元，其中香港公開發售為4176.8萬股，佔香港發行總股數僅2.5%，其餘為國際配售合共約16.29億股，佔97.5%。

有銀行提供低至0.5厘息的螞蟻IPO孖展，即係有幾平？【下一頁】

螞蟻集團認購攻略，詳見【下一頁】

圖解螞蟻IPO招股及業務

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螞蟻集團IPO每股80元，每手（50股）入場費4040.3元。螞蟻集團預計於下周五定價，11月5日掛牌上市。中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利為聯席保薦人。

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編輯：陳韻妍

香港股票 螞蟻集團（06688） 集資 孖展 配售 IPO

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