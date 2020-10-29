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【螞蟻IPO孖展】全城瘋搶螞蟻集團IPO　今截孖展錄4728億超購140倍　滙豐借出約1500億（不斷更新）

即市財經 20:43 2020/10/29

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螞蟻集團IPO孖展火熱，多家券商及銀行也提供優惠。

螞蟻集團 （新上市編號：06688） IPO已經展開，於周二（27日）至周五（30日）公開招股，螞蟻孖展認購亦火熱進行，周四截止孖展認購。綜合多間券商及銀行，截至周四（29日）晚上8時半，螞蟻集團IPO孖展暫錄約4728億元，相當於螞蟻集團H股公開發售部分超額認購約140倍。

除了一般的券商孖展，銀行亦罕有備有巨額參戰，中銀 （02388） 已借出1000億元、恒生 （00011） 額度已暫時用完，滙豐 （00005） 借出約1500億元。

滙豐發言人指，螞蟻集團IPO認購反應非常熱烈， 接獲的申請宗數及IPO貸款均為滙豐最高紀錄，認購申請中，有超過96%經由數碼渠道進行，每名客戶平均認購約300手股票。

滙豐千億孖展額度借爆再加碼，詳情看【下一頁】

另外，中銀香港表示，螞蟻集團認購反應熱烈，目前已錄得超過1,000億元新股融資申請。早前預留之新股融資額度已滿，並已加推額度以回應客戶需求，先到先得，額滿即止。經電子渠道認購新股融資年利率劃一0.5厘。該行指客戶多選用手機銀行及網上銀行認購螞蟻集團，佔整體認購筆數達96%。

一文看清券商預留了多少孖展額度，詳情看【下一頁】

有券商孖展額度已借爆，大華繼顯表示，早前預留200億元已借爆，額外加開80億元也借爆。時富則指，初步額度已爆，將加至60億元。

螞蟻集團IPO一人一手機會高？詳情看【下一頁】

螞蟻集團香港上市共發行16.7億股，合共集資1336億元，其中香港公開發售為4176.8萬股，佔香港發行總股數僅2.5%，其餘為國際配售合共約16.29億股，佔97.5%。

根據回撥機制，若公開發售部分超購10至15倍，佔比將提升至5%，即8353.6萬股；若超購15至20倍，佔比升至7.5%，即約1.25億股；若超購20倍或以上，佔比將增至10%，即1.67億股。

有銀行提供低至0.5厘息的螞蟻IPO孖展，即係有幾平？【下一頁】

螞蟻集團認購攻略，詳見【下一頁】

圖解螞蟻IPO招股及業務

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螞蟻集團IPO每股80元，每手（50股）入場費4040.3元。螞蟻集團預計於下周五定價，11月5日掛牌上市。中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利為聯席保薦人。

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編輯：陳韻妍

香港股票 螞蟻集團（06688） 集資 孖展 配售 IPO

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