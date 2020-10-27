【螞蟻上市】螞蟻IPO孖展火熱　半日已超購8倍（不斷更新）

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螞蟻集團 （新上市編號：06688） IPO已經展開，於周二（27日）至周五（30日）公開招股，孖展認購亦火熱進行中。截至周二中午12時半，螞蟻集團IPO孖展暫錄約304.26億元，相當於超額認購約8.1倍，其中耀才借出170億元，富途借出116.16億元。螞蟻集團香港上市共發行16.7億股，合共集資1336億元，其中香港公開發售為4176.8萬股，佔香港發行總股數僅2.5%，其餘為國際配售合共約16.29億股，佔97.5%。
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圖解螞蟻IPO招股及業務
螞蟻集團IPO每股80元，每手（50股）入場費4040.3元。螞蟻集團預計於下周五定價，11月5日掛牌上市。中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利為聯席保薦人。
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編輯：陳韻妍