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【螞蟻上市】螞蟻集團6688IPO孖展火熱　半日錄404億超購11倍（不斷更新）

即市財經 13:13 2020/10/27

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螞蟻集團IPO孖展火熱，多家券商及銀行也提供優惠。

螞蟻集團 （新上市編號：06688） IPO已經展開，於周二（27日）至周五（30日）公開招股，孖展認購亦火熱進行中。截至周二下午1時，螞蟻集團IPO孖展暫錄約404.25億元，相當於超額認購約11.1倍，其中耀才借出170億元，富途借出116.16億元，信誠借出100億元。螞蟻集團香港上市共發行16.7億股，合共集資1336億元，其中香港公開發售為4176.8萬股，佔香港發行總股數僅2.5%，其餘為國際配售合共約16.29億股，佔97.5%。

有銀行提供低至0.5厘息的螞蟻IPO孖展，即係有幾平？【下一頁】

螞蟻集團認購攻略，詳見【下一頁】

圖解螞蟻IPO招股及業務

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螞蟻集團IPO每股80元，每手（50股）入場費4040.3元。螞蟻集團預計於下周五定價，11月5日掛牌上市。中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利為聯席保薦人。

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編輯：陳韻妍

香港股票 螞蟻集團 集資 孖展 配售 IPO

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